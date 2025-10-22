22 de octubre de 2025

Culturismo: Valentín Camigliere obtuvo el primer puesto en el NPC Mar del Plata Muscle Show

5 horas atrás Fm Alpha

El pasado domingo 19 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición del NPC Mar del Plata Muscle Show, uno de los eventos más destacados del fisicoculturismo nacional, que tuvo lugar en el imponente Hotel Costa Galana y fue transmitido en vivo para todo el país. En esta ocasión, el florense radicado en La Plata, tuvo una actuación sobresaliente que le permitió consagrarse campeón en la categoría hasta 80kg. consolidando así su trayectoria dentro del deporte. «Fue mi segundo torneo en el calendario deportivo y muy feliz porque en esta oportunidad llegué en una condición muy buena en relación al año pasado», manifestó Camigliere a FM Alpha. El certamen contó además con la presencia estelar de Rubiel “Neckzilla” Mosquera, figura internacional proveniente del Mr. Olympia Las Vegas, quien brindó una exhibición exclusiva que fue uno de los momentos más esperados de la jornada. «Su exhibición fue mientras yo estaba con todos los ganadores de la categoría sobre el escenario así que fue un momento increíble», contó.

