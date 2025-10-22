22 de octubre de 2025

ISFD y T Nro.152: se realizó la Muestra-Circuito Itinerante

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) El Instituto de Formación Docente y Técnica Nro. 152 que funciona en la sede de la Escuela Normal llevó a cabo en la tarde de ayer martes la 19na. edición de la Jornada de Experiencias Pedagógicas. Se trató de una impecable Muestra-Circuito itinerante que incluyó diversas presentaciones simultáneas en diferentes sectores del instituto.La misma estuvo a cargo de docentes y estudiantes que cursan diversas tecnicaturas y profesorados. Se mostró a la comunidad todo el trabajo realizado durante el año como así también las propuestas que el Instituto ofrece permanentemente.

