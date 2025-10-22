BM – miércoles 22 de octubre

MUESTRA CULTURAL DE DANZAS ESPAÑOLAS El próximo sábado 1º de noviembre a las 20 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se llevará a cabo un importante evento cultural denominado “España Cañí, Arte y Movimiento”. El espectáculo, que contará con la participación de numerosas agrupaciones artísticas, es organizado y coordinado por la profesora de Danzas Españolas de la Dirección de Cultura, Andrea Torqui, y forma parte del cierre de ciclo de temporada 2025 del Taller Municipal de esta disciplina. Arribarán a Las Flores integrantes del grupo “Vesna” de la ciudad de Azul con Danzas Ucranianas e italianas a cargo del profesor Juan Carlos Schell; folclore y tango de General Belgrano con la profesora Marita Firmani; y folclore también con la conducción del grupo de Maru Morgavi del grupo Amanecer del Salado de Pila. También estarán presentes la profesora Romina Baggio con danzas clásicas y el grupo florense de danzas urbanas The Factory Crew.

JUAN IÑAKI EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Jerarquía y música de alto vuelo es la que podrá disfrutarse el próximo viernes 31 de octubre en el Salón Rojo, en otra nueva propuesta del ciclo Folclore para Escuchar que, en su 19ª Temporada, anuncia la llegada a Las Flores de Juan Iñaki, prestigioso músico de nuestro país. Bajo la conducción y producción de Fernando Calles y un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, el ciclo se engalanará con el arribo a nuestra ciudad del cantante que desde el año 2004 fue el solista de la Misa Criolla en distintas giras. En esta oportunidad arribará a Las Flores acompañado de Facu Quintas en piano. Nacido en la provincia de Córdoba, cuenta con una valiosa trayectoria que tuvo sus inicios en el canto lírico y en la percusión. En la actualidad lleva producido siete discos como solista. El músico y cantante cordobés grabó y cantó con artistas de la talla de Lito Vitale, Raly Barrionuevo, Raúl Carnota y Chango Spasiuk, entre otros. Además, entre su palmarés se destaca la realización de giras europeas con conciertos en España, Francia, Portugal, Italia y Suiza. Otra clara señal de su jerarquía musical quedó expresado tiempo atrás cuando en el estadio Superdomo Orfeo de Córdoba abrió el espectáculo en el cual se destacó luego el eximio cantante Caetano Veloso. Sin dudas, una gran presentación artística programada es la que se viene en Folclore para Escuchar, ciclo musical florense libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

