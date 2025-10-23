Se proyecta un sistema de abono para el sostén del Teatro Español

Por esto, conversamos con el director del Tetro Español de Las Flores Aldo Valente.

“Hay un proyecto de hacer abonados para el sostén del sistema, es como tienen todos los teatros, como el Teatro Colón, eso se traduce en beneficios para la grilla artística, acá le dimos una vuelta de rosca, acá van a tener una credencial o QR que lo puede presentar en negocios adheridos al teatro. Por ejemplo, un comercio puede dar 10% de descuento en la compra, hablamos de negocios esenciales, como farmacias o también restaurantes. Y además descuento en las entradas, queremos que la gente participe de los eventos, estamos ordenados en cuanto a la grilla que fue un objetivo cuando asumimos. Hoy el teatro está ordenado, pero para que funcione plenamente hay que vender entradas, es básico y es la preocupación principal…Hoy también en el mundo que vivimos las redes lo mueven todo, es la manera que el productor vea la grilla que tiene se va a motivar, porque ellos quieren que la sala este básicamente completa…empezaron a apostar a artistas de renombre y vinieron a borderaux (porcentaje), para el año que viene estamos tratando de armar una lista en conjunto con otros teatros para bajar los costos de logística, moverse desde lejos tiene un costo muy grande y es importante pensar en lo comercial casi tanto tan importante como la grilla. Este fin de semana tuvimos la suerte de atender a una docente de la fundación Julio Bocca y ojalá como objetivo es poder tener una beca. La cuota del abono será de 10 mil pesos y ya hay 6 comercios adheridos, a partir de diciembre sería el inicio, en noviembre ya estaríamos preparando todo, y si no llegamos, será en marzo. Sólo tiene derecho a los descuentos el abonado que está al día. La bonificación sale del teatro porque uno preestablece las entradas. 480 es a sala llena, si bien tiene capacidad para 500 personas, pero contemplamos 20 entradas sin cargo para autoridades e invitados especiales. Tener un mínimo de 300 personas ya es un excelente show para cualquier artista. La excelencia es poder hacer dos funciones, eso atrae a cualquier artista…” Remarcaba Valente.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ALDO VALENTE

