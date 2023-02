Javier Cabrera de UATRE: «El 2022 fue un año complicado»

En la mañana de El Periodístico que conduce Ernesto Varela, hablamos con Javier Cabrera secretario de Uatre y colaborador en operativos con distintos distritos de la zona.

“Fue un 2022 muy complicado para nuestra organización donde se realizaron elecciones, nuestro compañero José Voytenco se impone pero tuvimos muchas complicaciones, la muerte de un compañero, ojalá la Justicia aclare. José ganó por muy pocos votos, fue elegido por todos los congresales del país, hay compañeros que están dentro de la lista contraria que manejan cuestiones como la obra social, José quiere hacer un trabajo donde todas las herramientas estén al alcance de todos los afiliados, queremos que el peón no sea rehén, pero de alguna manera lo son por el tema de la obra social. Los directivos de OSPRERA iban por otra lista. En algunos casos no había prestaciones, eso termina perjudicando a los trabajadores y es lo que no queremos…” remarcaba.

“Hoy se está viajando un poco más a toda la región, cuando fallece el delegado regional “Pecho Gomez”, nuestra delegación de 17 distritos donde hablamos de UATRE OSPRERA, llego a 23 localidades más donde está OSPRERA solo, queda Claudia Sánchez como delegada regional y yo quedo como colaborador gremial ayudando a otras localidades, siempre y cuando no dejando descubierta nuestra localidad, hay problemáticas en muchos distritos, condiciones de vivienda, trabajo no registrado, eso nos lleva a operativos en otras ciudades…” sobre los derechos adquiridos por el trabajador también dijo: “hoy se busca que cada establecimiento tenga conectividad para estar más cerca de cada trabajador, en Misiones un trabajador rural solo tenía señal a las 10 de la noche y arriba de un cerro, son cosas que no tienen que pasar…” Sobre los reclamos salariales, explicó: “Como todos los gremios hemos quedado atrás con la inflación, se está discutiendo para que las entidades rurales se sienten para discutir el tema y esto será en 15 días aproximadamente, se tiene que tratar para no estar en un desfasaje importante…” finalizando dijo que: “En marzo vamos a tener los kits escolares para entregar a los 800 asociados de nuestro gremio…”

ENTREVISTA A JAVIER CABRERA

