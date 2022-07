Javier Cabrera, de UATRE: “Las entidades rurales no están mirando hacia atrás”

El histórico problema en nuestro país, la inflación…y esto hace que los gremios tengan que aparecer en defensa, en este caso, del peón de campo y los distintos rubros que abarca la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. En este caso, hay peones de campo afectados a lo que es el manejo fitosanitario, Cabrera contaba:

“Actualizando los salarios del peón rural, hace un tiempo lo que era Fitosanitario no tenían resolución y los tractoristas y chacareros igual y se manejaban con la resolución de peón rural, hace 3 o 4 años con un trabajo que llevó el tiempo, salieron dos resoluciones que ahora tienen que ver con esa variante, los trabajadores fitosanitarios manejan, más allá de la protección que usen, elementos tóxicos…lo que hacemos en cada recorrida más allá de charlar es que tengan toda la indumentaria adecuada porque manejan elementos que a la larga comprometen a la salud del trabajador, hemos visto que tienen la indumentaria arriba de la maquina y por ahí no la usan, hay que concientizar, sobre todo desde la ART, es un trabajo arduo pero hay que llevarlo a cabo, lo bueno es que el contacto con ellos es continuo, armamos un grupo de WhatsApp hace tiempo que es una herramienta fundamental para bajar la información, tenemos gente de lejos como en Catamarca que se han ido sumando, la verdad que desde ese servicio de mensajería se nos ha facilitado todo tipo de información, en un grupo de 300 trabajadores son muchas las preguntas y muchos los interrogantes, se ha sumado toda la familia en ese sentido. Por otro lado acotaba, hoy en todas las actividades hay una recomposición salarial del 15%, en todas las resoluciones para discutir el aumento de la escala salarial del peón rural y el sector avícola, por un salario digno para nuestros trabajadores que han quedado detrás de la canasta familiar. Hace un mes y algo que está abierta la discusión para este último sector, necesitamos que se vaya solucionando, teniendo en cuenta la resolución nuestra se vencería al 31 de julio, la contienda irá hasta esa fecha. Hay que cuidar al trabajador y las entidades rurales no están mirando hacia atrás, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario es un grupo tripartita donde están las entidades rurales por otro lado Uatre y el Ministerio de Tabajo, el gremio tiene un pedido del 66% de aumento para todas las actividades, hay que ver cómo será la discusión que será larga…Sobre las inspecciones en distintos campos de la zona, comento:

Estamos preparando con AFIP, Renatre, el Ministerio una recorrida ante pedidos de inspecciones en algunas localidades de la zona, en ciertos Uatre de la zona nos han pedido una suerte de auxilio, hace cinco meses que falleció nuestro delegado regional -Pecho Gomez- lamentablemente y nos hemos puesto a trabajar firmes en un futuro de llegar en delegaciones para poder recorrer la zona para apoyarnos entre todos y poder pelear la subdelegación ya que hemos aprendido en estos tiempos como para manejar una subdelegación, hay varios compañeros con cintura para estar al frente.

ENTREVISTA COMPLETA A JAVIER CABRERA

