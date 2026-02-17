17 de febrero de 2026

Jazmín Cruz: «Con este emprendimiento los celíacos pueden encontrar su comida elaborada»

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

Una de las jóvenes integrantes de la Asociación Argentina de Celiaquía Las Flores (ACA Las Flores) visitó la 91.5 para hablar de los proyectos para el 2026. Además, se refirió a «Anselmo», primer local comercial dedicado a la venta de alimentos 100% libre de gluten. «En 2023 se formó la filial local de ACA que también integran personas que estaban antes en ACELA. Más adelante comencé con mi propio emprendimiento que inauguramos en diciembre pasado. Pienso que era muy necesario que haya en Las Flores un lugar donde se elaboren productos para celíacos y por suerte lo pudimos concretar con mucho esfuerzo», explicó Jazmín. «Los celíacos pueden buscar y encontrar su menú con alimentos y comida pensado para ellos», indicó luego.

 

