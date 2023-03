Jorgelina Ríos: «Los ventiladores en la Escuela 10 son muy necesarios»

Una de las escuelas más afectadas por la intensa ola de calor es la que está ubicada sobre calle Las Heras. Desde el inicio del ciclo lectivo, el pasado 1 de marzo, ha debido suspender las clases presenciales en más de una oportunidad. Sumado al paro de auxiliares de los días miércoles y jueves de la semana pasada, la sucesión de días con poca actividad se repite. Al respecto, su directora, Jorgelina Ríos, manifestó a la 91.5 que «nosotros vamos evaluando día a día la situación. A veces no nos queremos anticipar porque vamos mirando el pronóstico y viendo si podemos tener presencialidad plena». La docente sostuvo más adelante que «por ejemplo, en el turno mañana hubo actividad normal pero tuvimos que suspender las clases en dos salones porque los ventiladores no funcionan. Lo que hacemos en este caso es rotar los grupos para no perjudicar siempre a los mismos estudiantes». Ríos indicó que «la escuela es muy calurosa. No tenemos sombra en el patio y el sol pega bastante en las aulas. Aquí los ventiladores son muy necesarios».

