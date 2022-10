José Rafeca, organizador de eventos bailables: «Si se siguen sumando gastos nos vamos a quedar sin nada»

El productor y organizador de los eventos que se desarrollan en el «Gigante del Sur» (Asociación Juvenil Barrio Traut), estuvo este miércoles en «El Periodístico» con Ernesto Varela. Sobre la actualidad de los bailes en medio de la difícil situación económica, Rafeca afirmó que «se trata de convencer siempre al bolsillo de la gente con artistas convocantes. Pero la cosa está muy difícil, cada vez peor. A veces hay que reprogramar algunos espectáculos ya que no siempre se puede traer un número de envergadura. Por eso tratamos de buscarle la vuelta con alguna estrategia como permitir a las mujeres que ingresen sin cargo». José manifestó luego que «lo hablo siempre con otros colegas de la zona y pasa lo mismo. Es como que se ha generalizado y todo se nos pone cuesta arriba. Fijate que en la zona, Azul y Olavarría ya casi no hay bailes. Y si hay, es una vez por mes. Acá en Las Flores pasa que los sábados no hay baile. Cuando se abrió todo luego de la pandemia había furor por volver a salir. Un pequeño baile te llevaba 800 personas. Lo que digo que hoy en día para llenar un lugar hay que traer números convocantes que te aseguran que van a llenar como fue con Kino, La 2001 o Rodrigo Tappari». Sobre el reciente pedido del Sutcra, sindicato que reúne al personal de seguridad, de regularizar la actividad según la ley actual, Rafeca dijo que «me parece bien si ellos quieren poner las cosas como se sebe. Hay que hacerlo pero hay que tener conciencia que nosotros tampoco podemos más. Está muy difícil para el organizador. Uno está prácticamente solo en esto. Si no nos ponemos espalda con espalda esto se va a ir cerrando de a poco. Si se siguen sumando gastos nos vamos a quedar sin nada. La postura de sindicato se asemeja a una amenaza. Fijate que Moyano que es gremialista, está lleno de plata y el laburante tiene que seguir laburando».

