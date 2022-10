Joseba Gotzon visitó FM Alpha: «Me gusta que me denominen como un cantautor pop»

Antes de su actuación de esta noche en el salón rojo municipal y acompañado por la Prof. Graciana Goicochandia, integrante del Centro Vasco «Loretako Euskaldunak», el músico recorrió los estudios de la 91.5 y se refirió a su gira por el interior del país. «Conectarme con Graciana y poder llegar a Las Flores me llena de placer. Mi idea esta vez era recorrer algunas ciudades fuera de Buenos Aires y hoy he llegado aquí donde me están haciendo sentir muy bien», afirmó Joseba. El músico se mostró sorprendido por «el gran conocimiento que los descendientes de vascos tienen de nuestra cultura sin haber tenido tal vez la oportunidad de viajar al País Vasco. En cuanto a mi propuesta, nunca me interesó estar encasillado en un estilo musical. Me gusta que me denominen como un cantautor pop. A veces más cantautor y otras veces más pop, acústico o cercano al pop rock». Joseba Gotzon actuará esta noche desde las 20hs. con entrada libre y gratuita.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram