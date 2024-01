Juan Saladino, nuevo Director de Cultura: «Nos sorprendió la cantidad de gente que acude a los Talleres de Verano»

El flamante titular del Área de Cultura municipal habló con la 91.5 sobre los primeros días de actividad al frente de la ex Secretaría (ahora transformada en Dirección). «Es todo un desafío mantener todo lo que se hizo en 2023 con la gran cantidad de actividades realizadas. El intendente Gelené me convocó en los últimos días del año pasado. Me entusiasmé porque me encanta todo lo que es Cultura en cualquiera de sus ramas», explicó. Posteriormente, Saladino se refirió a los casi 500 inscriptos en los Talleres de Verano. «La verdad que nos sorprendió. Tal vez por la situación económica muchos optaron por quedarse y se engancharon con todas nuestras propuestas». Finalmente, consultado sobre si tendremos peatonal florense este verano, Saladino dijo que «estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Padres de la Selección Juvenil para hacer una noche especial para recaudar fondos. La idea sería tener más noches de peatonal».

