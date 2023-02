Juan Tibiletti: “Le vamos a plantear al gobernador la posibilidad de hacer un nuevo hospital en la ruta”

En la mañana de “El periodístico” recibimos al Dr. Juan Tibiletti director del hospital de nuestra ciudad. En “El periodístico”, se tocaron diversos temas, desde la visita del ministro, hasta su no participación en la parte política en un año electoral….Al ser consultado por la visita del ministro de salud Nicolás Kreplak dijo; “siempre es importante la visita de un Ministro de Salud a la ciudad, es la primera vez que viene y ha sido muy grande el aporte del Ministerio de Salud durante la pandemia, así que era importante para nosotros, saludarlo y agradecerle por la ambulancia que en un principio era para el municipio pero decidieron donarla al hospital, siempre es bueno tener una ambulancia nueva y equipada, estamos contentos y aprovechamos a mostrarle la realidad de la ciudad y del hospital y obviamente pedirle cosas…” sobre la actividad en emergencias, dijo: “En cuanto a equipamiento, tenemos la ambulancia de emergencias del -Same- que atiende las emergencias de la ciudad, pero cuando esta no esta disponible se usa la ambulancia del hospital y la ambulancia nueva se va a usar para los traslados que tengan que hacerse….” Consultado por la inversión que la provincia realizo en materia ginecología y cuidado perinatal expreso; “Estamos sin consultorio de ginecología en este momento, en el hospital recibimos camillas especificas ginecológicas nuevos fotóforos y colposcopias, son inversiones del ministerio muy importante para disminuir el cáncer de cuello uterino….” Sobre campañas de donación de sangre, dijo: “Cada vez que hacemos campaña de donación de sangre tenemos buena respuesta, aunque no tanta como quisiéramos, pero igualmente la gente que quiere ir a donar lo puede hacer en los horarios del banco de hemoterapia del hospital, después, una parte, la llevamos a La Plata y así el día que la necesitamos las tenemos en unas horas…” Por otro lado agregó: “Somos la única ciudad que tiene un hospital zonal, “le vamos a plantear al gobernador la posibilidad de hacer un nuevo hospital en la ruta” pero que sea un hospital formador que eduque y se puedan quedar los médicos en nuestra ciudad formándose y luego trabajando en nuestra ciudad, ahora hay un residencia y estamos pensando como traer otras en distintas especialidades como médico generalista por ejemplo, ya que la medicina general puede de pronto suplantar un pediatra en un caso extremo y hacer un diagnóstico y derivación si se necesita…” indicó.

En cuanto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo manifestó: “Va muy bien, con una demanda satisfecha con privacidad y respeto hacia la persona solicitante con equipos de seguimiento y acompañamiento psicológico, si la paciente lo requiere a toda hora y de hecho ha bajado la mortalidad en las mujeres gracias a esta ley de interrupción del embarazo ya que es una política de salud progresista y que genera la posibilidad de disminuir la mortalidad materna”… Finalizando y sobre su participación en la política, agregó: Estuve 6 meses en le concejo y aprendí mucho, desde mi lado apoyo la gestión y estaré en el lugar que yo quiera estar, pero siempre apoyando y estando al pié del cañón viendo todo lo que se ha hecho en salud en educación, en este momento no pienso en una candidatura de intendente, no puede ser que te pases trabajando un año, y otro año pensando en las elecciones, creo que debería ser 3 años y medio trabajando y medio año haciendo campaña, remarcó.

ENTREVISTA A JUAN TIBILETTI

