Juan Tibiletti tema bronquiolitis: “suspendimos las cirugías programadas por las dudas que tengamos que internar a mas chicos”

La nota de “El Periodistico” en la mañana del jueves fue con el director del nosocomio zonal Juan Tibiletti. Ola de bronquilitis, campaña donación de sangre, Hogar de la 3ra edad, chip hormonal, campaña de vacunación y la subejecución del presupuesto 2022 en materia de salud, fueron los temas abordados.

“La donación de sangre es todo un tema, los bancos existen pero tendríamos que tenerlo como una rutina, cada 6 meses se podría donar sangre normalmente, hacer las campañas sirven mucho para conectar muchísimo más, cuando se saca sangre se estimulan muchas células…” dijo.

El Hogar de Adultos Mayores es parte del Hospital porque hay trabajadores del Hospital y todos saben lo bien que los cuidan, que los acompaña, con talleres de arte, ejercicios, más allá de alojarse tienen actividades, eso es importantísimo, hay limitaciones como no poder ampliar el espacio….” Sobre la expectativa de vida, expresó: “Es una temática que se tiene que resolver, la expectativa de vida cada vez es mayor porque uno tiene que proyectar eso, si uno espera que en los próximos años siga creciendo se debe seguir acompañando a los adultos mayores y darle una respuesta a cada una de las necesidades….La detección temprana de cáncer es una de las cosas más importantes que hace que la expectativa de vida sea mayor, sin embargo hoy comemos alimentos más procesados, con grasas, azúcares, hay que saber lo que realmente nos hace mal…hay que seguir estimulando la alimentación saludable, y prevenir, si tenés 40 años o más las mujeres hacerse una mamografía más si tenés antecedentes familiares, la próstata en los varones…Argentina es uno de los países que más trabajan con la prevención, es también una pauta que otros países también están con eso, hoy la aparatología o ciencia que generaba ser del primer mundo hoy se tiene esa conciencia, esa educación en salud que saben que como es muy cara se cuidan más…No hay película argentina donde a los chicos les digan a los padres que se laven los dientes, en otros países sí pasan…la incorporación del flúor como terapéutica de prevención la tienen que dar los odontólogos y no los pediatras, no sé si está totalmente avalado las dosis que le ponen al agua sea prevención…” Sobre la ola de bronquiolitis, manifestó:

“Estamos transitando desde hace casi un mes una situación de brote de bronquiolitis, la produce un virus que se llama virus sinsicial respiratorio, ese (vsr) se anticipó a lo habitual un mes antes, el ministro dijo que esto a pasado en el hemisferio norte producto de el COVID, porque el COVID, durante dos años no a manifestado infecciones respiratorias en chicos, entonces la cantidad de virus circulante de verano, a desplazado a la cantidad de virus circulante de invierno entonces no había sinsicial, o había poca influenza, ahora en el 2022 hubo mas y él 2023 el COVID es mucho menor y se desplazó por los virus que están circulando ahora, hizo que los chicos y mamás embarazadas o están amamantando no hayan estado en contacto con ese virus, por lo tanto no hicieron los anticuerpos necesarios…” En otra parte: “tenemos en este momento un pico del sinsicial, sino también del influenza, para influenza, otro metalmovirus, son como 7 nombres que están apareciendo ahora, contagiando a los adultos, la guardia está llena, pero es típico de ahora cuando empezó el frio, es típico del receso escolar. Se dio que muchos hospitales estaban saturados, las terapias. No podías derivar ningún paciente acepto que esté con respirador, lo que es que suspendimos las cirugías programadas para tener camas e internar más chicos y distribuir mejor las camas con oxigenoterapia….”

Sobre lo planteado sobre tablas en el HCD por la subejecución del presupuesto en salud, dijo: “Yo no creo, no he estado, he estado en la secretaria de salud, y es imposible sub ejecutar el presupuesto…no sé si lo han hablado, no se de cuando a cuando miden…. lo que uno tiene ya dado como para pagar, cosas para comprar, si ya digamos tenes que pagarle a alguien y no usas de tu presupuesto de ese año, tenes usarlo del presupuesto…por ejemplo, un desfibrilador automático, son carísimos, se pago con plata del presupuesto 2022 o 2023 ? vos lo pediste y lo compraste en el 2023….” Al ratificasele que pertenece al ejercicio 2022 donde quedaron 20 millones casi, dijo: “yo no creo, yo no estoy en la secretaria, no creo en esos números porque es muy dinamico, por eso te digo, un desfibrilador automatico debe andar cerca de los 10 millones, no se cuanto estará, eeh vos lo compraste y lo pagaste con cual? …mas sobre fin de año, o lo que tenes pensado hacer, digamos, no es plata que no la tenes, es plata que la tenes, por mas que si vos decís, yo tenia para ejecutar para este presupuesto, si la use en enero o la use en febrero, es plata del 2023, o 2023, pero me la van pasando y la voy usando, después obviamente cuando vos mostrás las facturas de las cosas que se compraron o los recibos de los médicos que te facturan, y capaz, o las cosas que compraste o los gastos capaz que te da que subejecustaste, pero sinceramente yo habiendo estado en la secretaria de salud y viendo como se mueve dos veces mas que cuando estaba yo, recuerdo que siempre no me alcanzaba la plata, siempre estaba en negativo…!

ENTREVISTA COMPLETA A AL DR. JUAN TIBILETTI

