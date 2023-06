Policiales: allanan una vivienda en el Barrio «Los Aromos» por comercialización de estupefacientes

Fuerzas policiales llevaron a cabo un allanamiento en nuestra localidad en el marco de una causa caratulada “INFRACCION LEY 23737 – COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES”. SE SECUESTRARON ENVOLTORIOS CON MARIHUANA, TELEFONIA CELULAR, ENTRE OTROS SECUESTROS DE INTERES PARA LA CAUSA.- Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores juntamente con personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores, Grupo de Apoyo Departamental de la localidad de General Alvear y Delegación Departamental de Investigaciones de Trafico de Drogas Ilícitas de Azul llevaron a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro , en el marco del Proceso Penal caratulada “INFRACCION LEY 23.737” (Comercialización de estupefacientes), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 22 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul. Tomando conocimiento que personal de la SUB DDI local estuvo abocado a la investigación de delitos vinculados con la modalidad de comercialización de estupefacientes, por lo que luego de varios meses de efectivizar amplias tareas investigativas, contando con la colaboración en las mismas por la Estación de Policía Comunal de Las Flores y coordinadas por la fiscalía de intervención se logró recolectar diversas pruebas que indicarían que en un domicilio de esta ciudad de Las Flores estarían comercializando estupefacientes, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y Requisa para una vivienda situada en barrio Los Aromos de este medio, lugar en el cual reside una personas de sexo masculino oriundo de esta localidad, del cual no se pueden brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la madrugada del día de la fecha, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de 13 envoltorios de nylon conteniendo en su interior una sustancia vegetal verde parduzca, la que luego de realizado los test correspondiente se estableció que se trata de Cannabis Sativa(Marihuana), con un pesaje total de 32,2 gramos y (03) teléfonos celulares, dichos elementos son de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente fines pericias pertinentes.-

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram