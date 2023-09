Juegos Bonaerenses 2023: balance del día sábado

(ver galería de imágenes) Con una jornada primaveral que se vivió en «La Feliz», la delegación florense comenzó este sábado su primer día de competencia alentada por familiares y competidores en momentos de descanso. Los resultados del día fueron los siguientes:

Tenis de Mesa Masculino Sub-14 en Club River Plate: Bautista Sachetti perdió 3-2 contra el Municipio de Coronel Dorrego. Sub-16: Valentino De Benedetto cayó 3-0 contra el Municipio de Balcarce. Femenino Sub-18: Oriana De Benedetto perdió 2-0 contra el Municipio de Exaltación de la Cruz.

Beach Vóley: todo se dio en Playa Varese: Femenino Sub-14: Priscila Martínez – Catalina Vázquez perdieron 2-0 contra el municipio de La Matanza. Masculino Sub-18: Francesco Repetto y Francisco Moyano ganaron 21-0/21-0 ante no la presentación de su rival. Femenino Sub-16: Anastasia Gutierrez y Kiara Lamas vencieron 21-5/21-7. Universitario Femenino: Michela Emma y Malena Pérez ganaron 21-0/21-0 por no presentarse su contrincante Adolfo Alsina.

Patín Artístico: de las patinadoras dirigidas por Camila Mendiondo sólo se presento Mía Mercere en categoría 2da. C. donde nos manifestó no estar contenta con su rendimiento encontrándose con una pista no cómoda. En cambio Uma Polito se presentará en el día de mañana en 4ta C.

Atletismo, final 2000 mts. En pista: Valentino Dodaro Fingolo, logró el 8vo. puesto mientras que Braian Dierickx consiguió el 4to. lugar en 100mts. especiales Masculino Sub-15.

Padel Masculino y Femenino: Masculino Sub-14: Bruno Cabra–Santino Propato ganaron 6-1/6-3 contra el Municipio de Tordillo en cancha de «Los Naranjos». Femenino Sub-16 Ema Di Tullio–Fiorella Propato vencieron 6-0/6-0 contra el Municipio de Coronel Suárez. Femenino Sub-18: Catalina Cabra – Aylen Giacoia perdieron contra el Municipio de La Plata 6-2/6-1. Masculino Adultos Mayores: Raúl Rosales-Julio Etcheverry perdieron contra la experimentada dupla de La Matanza por 7-5/6-3 en el ATP, ex-Club Raqueta.

Canotaje Las Flores: hoy sólo se probó pista. Mañana debuta Lucia Monfort en Slalom participando en dos mangas, una de mañana y otra por la tarde. El lunes será en velocidad para Guillermo Supatto en categoría sub 14.

Bochas (Adultos Mayores): Alfredo Cabanne–Luis Urruchúa perdieron contra el Municipio de Quilmes por 12-10 en la cancha perteneciente a la Asociación de Jubilados y Pensionados de bochas y tejo.

Tejo: Luis Laborde – Luis Fumiatti ganaron al Municipio de Morón por 15-7 en el Complejo «Mar y Sierra».

