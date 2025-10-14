14 de octubre de 2025

Juegos Bonaerenses 2025: comenzó la actividad para la delegación florense

5 horas atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) Se inició este martes la actividad plena en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. En pádel Sub-18 Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (foto) vencieron por un contundente 6/0 y 6/0 a la pareja del municipio de Merlo. El encuentro se disputó en el club «Los Naranjos». En Beach Vóley (Sub-14) Clara Coronel y Juana Vidal derrotaron a las representantes del municipio de Vicente López por 22-20 y 21-18. Ampliaremos.

