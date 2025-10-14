Juegos Bonaerenses 2025: comenzó la actividad para la delegación florense

(galería de imágenes) Se inició este martes la actividad plena en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. En pádel Sub-18 Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (foto) vencieron por un contundente 6/0 y 6/0 a la pareja del municipio de Merlo. El encuentro se disputó en el club «Los Naranjos». En Beach Vóley (Sub-14) Clara Coronel y Juana Vidal derrotaron a las representantes del municipio de Vicente López por 22-20 y 21-18. Ampliaremos.

