Juegos Buenos Aires 2021: tercer día de competencia

Se está desarrollando éste lunes el tercer día de actividad para la delegación florense en La Feliz. Por la mañana la dupla de pádel Sub-14 integrada por Emma Di Tullio y Maitén Giacoia derrotaron 2-1 a la pareja del municipio de Merlo y pasaron a semifinales. Jugarán mañana martes a las 9 hs. contra el municipio de Gral. Pueyrredón por un lugar en la final. En Natación, Julieta Altuna (Sub-16) culminó en el 7mo. lugar en la final 100 mts. pecho. Por su parte, Francisco Sandoval (Sub-16) terminó 6to. en 100 mts. pecho.Delfina Antonelli Gigena en 200 mts libre, obtuvo el 15° lugar y Paulina Vidal en 100 mts mariposa no pudo culminar la prueba. En Atletismo Salomé Pellejero (Sub-18) en lanzamiento de disco no logró pasar a la tercera ronda. En Ajedrez Rocío Orlando (Sub-18) no pudo avanzar en el certamen al caer en una nueva partida contra la representante del municipio de Campana. Lucia Nanti (Universitaria), por su parte, cayó en la cuarta ronda contra la representante del municipio de Alte. Brown, hoy por la tarde enfrenta a San Miguel, le restan dos rondas para intentar meterse en zona de medallas. En Tenis de Mesa, Valentino De Benedetto (Sub-14) le ganó al representante del municipio de Navarro por 3-0 mientras que Paloma Lorenzetti (Sub-16) ganó por la mañana y mañana va por la semifinal . En Beach Voley (Playa Varese) y en categoría Sub-14, la dupla compuesta por Ignacia Gómez Harrison y Kiara Lamas, vencieron 2-0 a la dupla del municipio de 9 de julio.

Ajedrez por la tarde: Quinta partida Orlando Rocío perdió contra Pérez Rocío de General Belgrano.

De la misma forma, fue derrotada Lucia Nanti ante el municipio de San Miguel

