La Asociación Servicios Comunitarios despide con emoción a «Beto» Nuñez

Con profunda tristeza y pesar la COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN SERVICIOS COMUNITARIOS DE LAS FLORES hace llegar su más sentido pésame a la familia del Señor Roberto Nuñez, quien fue un pilar fundamental que estuvo desde los comienzos del Hogar para la tercera edad, promoviendo con espíritu solidario la formación del mismo, aportando ideas, trabajo y propuestas en sus inicios y durante todos estos años sucesivos a su creación, con gran espíritu de servicio y colaboración ante cada necesidad. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a su familia que lo acompañó en su incansable labor, que dejó una huella en quienes compartieron con él este proyecto tan necesario para la Comunidad de Las Flores. En estos momentos de duelo, extendemos nuestro más sentido pésame y condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en Paz querido “BETO”, siempre te recordaremos con el mayor de los reconocimientos por tu gran labor hacia nuestra Comunidad y Asociación de Servicios Comunitarios.

Las Flores, noviembre de 2025.

