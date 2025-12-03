Concejo Deliberante: se ultiman los detalles para el Acto de Jura de los concejales electos

En el marco de una nueva Reunión Plenaria, el pasado lunes 1 de diciembre el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, mantuvo un encuentro con los concejales de los diferentes bloques para avanzar en el diagrama de los expedientes que se encuentran en la mesa de trabajo. Además, se ultimaron los detalles organizativos del Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades, que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre a las 20 horas en el Salón «Oscar Alende». En el cierre de la reunión, el presidente del HCD hizo entrega de presentes a los concejales salientes y compartió una emotiva charla de despedida en reconocimiento al trabajo realizado durante su período. Como continuidad, ayer martes 2 se llevó a cabo un nuevo encuentro con los concejales electos para avanzar en la organización del acto del viernes.