Desde este miércoles los bancos atenderán más temprano

La Provincia de Buenos Aires oficializó la vigencia del nuevo horario de verano para la atención al público en las sucursales bancarias de 108 de los 135 distritos bonaerenses. Sin embargo, tanto el lunes como este martes los bancos mantuvieron sus horarios habituales y será recién este miércoles cuando comience a regir la modificación. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 2.894/2025, publicado en el Boletín Oficial durante el fin de semana. La normativa establece que todas las entidades deberán atender al público entre las 8 y las 13. La disposición se mantendrá hasta el 20 de marzo de 2026 y tiene como objetivo adaptar la actividad a las altas temperaturas previstas para el verano. Con esta modificación, la apertura de las sucursales se adelanta dos horas, buscando evitar que los clientes deban realizar largas colas en los momentos de mayor calor.

