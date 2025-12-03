3 de diciembre de 2025

Instalarán una imagen de la Virgen de Itatí en «El Gualichu»

Secretaría Parroquial invita a la comunidad al acto de entronización de la imagen de la Virgen de Itatí que tendrá lugar el próximo lunes 8 de diciembre a las 10hs. en inmediaciones del balneario ubicado sobre ruta provincial 30 (a 25km. de nuestra ciudad). Dicha imagen es una donación de la Flia. Gutiérrez a la Flia. Gómez quienes decidieron a su vez ofrecer la figura de la patrona de la provincia de Corrientes y Misiones a la comunidad de nuestra Iglesia. Luego de la ceremonia se compartirá un almuerzo a la canasta.

