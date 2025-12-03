El Taladro se Ilusiona y Deportiva sufre la espera

Esta noche desde las 21 Hs en el estadio de Ferrocarril Roca se jugarán los 45 minutos finales del partido entre El Taladro y Juventud Unida, encuentro que el domingo pasado debió suspenderse por la intensa lluvia que cayó y anegó la cancha del CEF Nª 6. Si el equipo de Gonzalo Aparicio logra sostener su resultado triunfal de 1 a 0 clasifica. En cambio, sí Juventud Unida lo empata o gana, Juventud Deportiva será semifinalista.

Por Flavio Iacomini

Tensión y nervios es lo que se respirará esta noche cuando en el estadio de los ferroviarios choquen El Taladro y Juventud Unida en un encuentro donde habrá un tercero en discordia observando todo lo que allí pase.

El Taladro, con el gol de Juan María López logrado en los primeros minutos de iniciado el encuentro, el domingo pasado se aseguró media clasificación y como contrapartida puso en un ataque de nervios a Juventud Deportiva, su rival directo que terminó de jugar en el torneo y cosechó 16 puntos.

Si el “verde” logra sostener su resultado victorioso clasifica, mientras que Deportiva no tiene otra opción que esperar que Juventud Unida, equipo ya clasificado, le empate o le gane en 45 minutos al conjunto del “Pelado” Aparicio.

Se espera mucho público en el estadio 27 de Abril de Avellaneda y Vidal, para presenciar un partido que tendrá un costo de 2.000 pesos la entrada y que es aguardado con creciente expectativa por la afición futbolística florense.

