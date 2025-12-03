3 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Canotaje Las Flores: nuestros representantes se destacaron en el Argentino de Menores

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha
Fue magnífica la presentación de palistas de Canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino y Selectivo de Menores, que se llevó a cabo durante el fin de semana en la localidad de bonaerense de Colón. Luego de adjudicarse la Copa Bi Nacional en el mes de octubre, Ana Paula Torres Díaz y Francisca Abrego conquistaron la Medalla de Bronce en la regata de K2 y obtuvieron la presea plateada en K4 junto a Luna Díaz Traverso y Juana Collado del Club La Botera de Gral. Villegas. Por otro lado, Francisca Abrego y Franchesco Guidi («La Botera» de Gral. Villegas) se consagraron campeones en la competencia de K2 mixto. En cuanto a la participación de Guillermo Supatto, debemos consignar que se sumó al K4 del Club «La Botera» de Gral. Villegas, alcanzando un importante cuarto puesto. El esfuerzo, dedicación y compromiso de los jóvenes a lo largo de la temporada, sumado a la experiencia y conocimiento de sus entrenadores Juan Ignacio Cáceres y Hugo Rosas, se vio reflejado en este evento de semejante magnitud.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Anuncian este jueves la 2da. edición de «Expo Tattoo»

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Facundo Sondón: «Llegar a Cosquín es un sueño»

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Taladro se ilusiona y Deportiva sufre la espera

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Anuncian este jueves la 2da. edición de «Expo Tattoo»

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Facundo Sondón: «Llegar a Cosquín es un sueño»

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Canotaje Las Flores: nuestros representantes se destacaron en el Argentino de Menores

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Taladro se ilusiona y Deportiva sufre la espera

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.