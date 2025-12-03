Facundo Sondón: «Llegar a Cosquín es un sueño»

Como es sabido, Las Flores tendrá sus representantes en el Pre-Cosquín del año próximo, un evento que se realizará en los primeros días de enero en la provincia de Córdoba. La 91.5 habló este miércoles con Facundo Sondón, quien con el tema “Arde el monte” (acompañado por el grupo “Matreros”), logró el primer premio en el rubro «canción inédita) en el Pre-Cosquín subsede Santa Teresita que tuvo lugar el pasado fin de semana. «Realmente muy felices. Llegar a Cosquín y pisar el escenario donde estuvieron tantos grandes de la música folklórica es un sueño», afirmó el joven músico. Sobre la consagración en la sub-sede, Facundo contó que «fue hermoso y contar con mis amigos de Matreros lo hizo muy especial. Fueron dos días muy intensos y esperar el resultado nos tenía un poco ansiosos». En tono jocoso, Facundo dijo que «va a haber casi una invasión de florenses en Cosquín porque además estarán Coqui (Sondón), Juan Segundo (Sondón), Martín (Asenía) y Florencia (Santángelo) que brillaron en pareja tradicional y Ezequiel (Ailán) como solista -también integrante de «Matreros-. Va a ser muy especial».

