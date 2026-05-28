La Buena Noticia: avanza la construcción de la Autopista de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita

La provincia de Buenos Aires continúa con una de las obras viales más importantes para la Costa Atlántica la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, en el tramo que une Villa Gesell con Mar Chiquita. Los trabajos abarcan más de 72 kilómetros y buscan mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y potenciar el desarrollo turístico y económico de toda la región costera. La intervención contempla la construcción de una segunda calzada de 7,3 metros de ancho, paralela a la actual Ruta 11 además de la repavimentación completa del trazado existente entre los kilómetros 410 y 482. Según datos oficiales, durante el verano circulan por este corredor más de 7.000 vehículos diarios, por lo que la nueva autovía apunta a reducir riesgos de accidentes y mejorar los tiempos de viaje hacia los principales destinos turísticos bonaerenses. En las últimas semanas se habilitaron nuevos sectores de la traza mientras continúan los trabajos, por lo que Vialidad Provincial solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización preventiva instalada en la zona de obra. Además, algunos sectores ya comenzaron a ser utilizados de manera parcial para mejorar la circulación y facilitar el avance de la construcción. Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la nueva autovía permitirá fortalecer la conectividad entre localidades turísticas de la costa, impulsar la economía regional y brindar mayor seguridad a miles de familias que utilizan la Ruta 11 durante todo el año. Se ejecutan banquinas pavimentadas en ambas manos, nuevas rotondas, duplicación de puentes sobre cursos hídricos, construcción de alcantarillas y remodelación de accesos.

Fuente: Infozona

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