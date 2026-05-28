28 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Buena Noticia: avanza la construcción de la Autopista de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita

3 minutos atrás Fm Alpha

La provincia de Buenos Aires continúa con una de las obras viales más importantes para la Costa Atlántica la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, en el tramo que une Villa Gesell con Mar Chiquita. Los trabajos abarcan más de 72 kilómetros y buscan mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y potenciar el desarrollo turístico y económico de toda la región costera. La intervención contempla la construcción de una segunda calzada de 7,3 metros de ancho, paralela a la actual Ruta 11 además de la repavimentación completa del trazado existente entre los kilómetros 410 y 482. Según datos oficiales, durante el verano circulan por este corredor más de 7.000 vehículos diarios, por lo que la nueva autovía apunta a reducir riesgos de accidentes y mejorar los tiempos de viaje hacia los principales destinos turísticos bonaerenses. En las últimas semanas se habilitaron nuevos sectores de la traza mientras continúan los trabajos, por lo que Vialidad Provincial solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización preventiva instalada en la zona de obra. Además, algunos sectores ya comenzaron a ser utilizados de manera parcial para mejorar la circulación y facilitar el avance de la construcción. Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la nueva autovía permitirá fortalecer la conectividad entre localidades turísticas de la costa, impulsar la economía regional y brindar mayor seguridad a miles de familias que utilizan la Ruta 11 durante todo el año. Se ejecutan banquinas pavimentadas en ambas manos, nuevas rotondas, duplicación de puentes sobre cursos hídricos, construcción de alcantarillas y remodelación de accesos.

Fuente: Infozona

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Exitosa «3er. Gran Pollada Patria» de Apoghard

18 horas atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

18 horas atrás Fm Alpha

Torneo Pre-Federal 2026: Ferro visita a Unión Vecinal Etcheverry

18 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

La Buena Noticia: avanza la construcción de la Autopista de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita

3 minutos atrás Fm Alpha

Exitosa «3er. Gran Pollada Patria» de Apoghard

18 horas atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

18 horas atrás Fm Alpha

Torneo Pre-Federal 2026: Ferro visita a Unión Vecinal Etcheverry

18 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.