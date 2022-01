La Casa de la Salud desmembrada y sin lugar fijo y acorde

Nos enteramos al cruzarnos con miembros de distintas instituciones que agrupa a “la casa de la salud” (Lalcec – Miradas en Relieve – Lad – Acela). Preparando el periodístico que ingresa al aire la semana que viene en su clásico horario, nos encontrarnos con un referente de una de las instituciones, y ante el comentario que nos hacía, lo ratificamos con otras instituciones que agrupan a la institución madre. Por esto, es importante observar que la administración anterior, decidió trasladar a las 4 instituciones que funcionaban Alsina 444 a San Martin 480, “edificio contiguo al municipio”, lugar que en distintos ambientes funciona, obras públicas, oficina de IPS y hasta un domicilio particular. Para ingresar a “La casa de la salud”, había que pasar por un extenso pasillo, donde antes de la pandemia hacían mediciones de glucemia y atendían al público. Llega la cuarentena, todo se limita, y en un ambiente tan pequeño, ocupado y asistidos por gente mayor, la casa de la salud también entra en cuarentena estricta.. “2020 y parte 2021”.. Posteriormente, cuando se empieza a liberar… las instituciones querían volver a atender y reunirse, pero al volver, las mismas se encuentran con mas limitaciones de espacios, con puestas de diversos divisores en el pasillo, a partir de ahí, notifican que hay que retirar todo del mismo cuarto inicial y que va a funcionar en dicho lugar junto con la nueva designación de Nestor Risso “Prensa”. En la transición y por gestiones del mismo Dr. Tibiletti ante el circulo medico (presidente) les otorgan un lugar para reuniones el “circulo” a modo de préstamo a Lad y Lalcec. Todo complicado porque la circulación de gente donde se autorizan recetas no es la mejor ejemplo para Lad, -medir la glucosa y atención al público-. Ante esta realidad, el municipio les otorga un lugar en el ex sanatorio a Lalcec y LAD, pero la realidad dice que tampoco es el mejor ambiente para la atención al público, pues en el lugar solo se limpió el espacio a usar y son cuartos para guardar sus cosas, donde hay restos e indicios de un lugar cerrado hace más de 15 años y hasta se encuentran sabanas de la época. Si bien la reuniones se siguen haciendo en el Circulo Medico. Acela y Miradas en Relieve realizan sus reuniones y trabajos sociales en una casa de un miembro de cada institución, lo real es que las instituciones no tienen un lugar acorde y se encuentran desmembradas.

