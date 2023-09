La concejal Villalón repudió el incidente ante al Coro Ecunhi – Luis Gioia respondió.

Como ya es de público conocimiento, en el centro recreativo Néstor Kirchner se vivió un incidente con repercusión nacional, donde una persona “que no transcendió su identidad”, expresó que había filmado y compartido las imágenes en «chats del Liceo Militar». (Leer nota: https://fmalpha.com.ar/encuentro-de-coros-incomoda-situacion-se-vivio-en-el-centro-recreativo-nestor-kirchner/)

Ante esto, la concejal Villalon expresó su repudio desde la banca, tema que se terminó aprobando por unanimidad.

“Nuestra solidaridad y acompañamiento…días atrás nos enteramos de un hecho puntual durante el Encuentro de Coros…” Decía Villalon. “Sufrieron amenazas y hostigamiento en un momento de distención social y camaradería. Una persona, otro coreuta de otro coro se presentó diciendo que era un ex militar retirado y les dijo “yo brindaría con ustedes pero no sé si ustedes quisieran brindar conmigo”, les dijo que filmó su actuación, su concierto y sus caras y que la había compartido en el grupo del Ejército. El Encunhi es el espacio cultural, de la memoria, de nuestras madres, hijos y nietos. Les dijo que ocupaba un lugar que les pertenecía a ellos, refiriéndose a las Fuerzas Armadas. Queremos expresar el repudio a las amenazas y a los discursos de odio y negacionismo, donde hoy escuchamos que en la Argentina se pone en cuestión el sistema democrático, que se banalice la lucha de las Madres y Abuelas, que no se respete el valor de la lucha por los derechos humanos, que no se respete el reconocimiento internacional de las abuelas y madres, en un momento donde la violencia del discurso de quien grita más fuera parece estar calando en la sociedad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento con el coro y el espacio cultural porque defenderemos siempre la democracia, debemos cuidar y velar los principios de memoria, verdad y justicia…” parte de lo que manifestó desde la banca.

Siguiendo la sesión vía red social, el oyente Luis Gioia, expresó: “Con respecto al incidente con el Coro, no justifico a este hombre ni las mentiras que se dicen en el HCD. De qué atentado hablan…? todos los atentados fueron en gobierno democrático. Hablan de discurso de odio, qué odio pueden hablar cuando fueron ellos los que hacían atentados…hablan de democracia y por qué no hablan del armamento que encontraron, por qué no hablan de la gente inocente que murió cuando ponían bombas en las escuelas, del soldado asesinado en Azul…la memoria tiene que ser completa y está todo documentado. Uno no niega los hechos pero hay que poner rodo en la balanza, la represión y los atentados que fueron en gobiernos democráticos…” remarcaba con énfasis Gioia.

