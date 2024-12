La familia Traut desea la incorporación del nombre “Eduardo Traut” a la plaza del barrio

Por esto, conversamos en el piso de LA RADIO con uno de sus descendientes, Sergio Traut.

“El proyecto para colocarle a la plaza de Barrio Traut es el del nombre de Eduardo Traut. Como todos saben por el presupuesto participativo se construyó la plaza y quedó muy linda, de ahí viene la propuesta del nombre y pensamos en mi abuelo, casado con María Vergez, con quien tuvo 10 hijos. Ellos se instalaron en el barrio siendo los primeros pobladores…En 1876 Santiago Traut fue el origen de toda la historia familiar podría decir ya que se trataba de mi bisabuelo. Ellos tenían el boliche en el barrio, luego lo continúa mi tío Ricardo. Mi abuelo donó el terreno para la Escuela 4. Ese momento está recordado en una placa dentro de una de las aulas. La propuesta está en consideración y se votará entre otras propuestas más que tienen los vecinos. Comentaba Sergio.

“Creemos que es el lugar y en el momento, el barrio es amplio y genérico, es el tronco de nuestra familia los Traut-Vergez, en el petitorio están las firmas de primos, nietos, bisnietos y tataranietos como los Rocco-Traut. Es la unión de nuestra rama…Además de la escuela, está el Centro Sur y el Club que funcionan como grandes centros de contención, en su momento se hizo un comodato para que el viejo boliche sea un centro cultural para repasar la historia y cierre más la historia del barrio… Hay ideas y proyectos que ojalá que a la gente le guste. También hay edificaciones importantes nuevas…En cuanto a servicios no sé mucho porque no vivo en el barrio. Cuando los desarrolladores compran un terreno y se lo divide, es fundamental la luz, el agua, etc. Todos los barrios necesitan el crecimiento, También sería espectacular la apertura al barrio, un puente peatonal para bicicletas o motos que pasan sobre los terrenos del tren, sería bárbaro. La votación es del 6 hasta el 13… Yo le comuniqué a la Sra. de Ametrano la intención, como para dar a conocer, fue la Sra. que anduvo con el presupuesto participativo. La gente votará y elegirá lo que crea conveniente…Quiero agregar que Dino Rocco, tataranieto y también artista, si sale el nombre, él le hará la placa. Es una cuestión de identidad y sentimental, para esto no se necesita derogar dinero…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A SERGIO TRAUT

