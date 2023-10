La laguna se vistió de música country

El 6to festival se dió en la tarde noche del sábado con total éxito. Acompañado por un clima veraniego, la tarde del sábado se vistió de música country el Parque Plaza Montero. Decenas de bandas incluyendo al artista solista Charly Lozano que tuvo participación como telonero en la ciudad de Juárez (México) con Kenny Roger, llegó desde Chihuahua exclusivamente para este evento donde los Hot Pickin Brothers lo acompañaron. Otro artista para destacar fue la presentación de Mack Stevens que vino directamente de EE.UU.

Los que participaron el sábado

Honky Tonk Preachers

Banda de Córdoba dedicada a la música Country y Rockabilly

Materializada en 2018 por Carlos Carranza y Poly Ferrero luego de años de compartir escenarios. Ellos tiene un CD editado llamado “Preachin´”

El repertorio se centra en clásicos del género y autores como Johnny Cash,Ernest Tubb,Elvis Presley,Buck Owens,etc.

Integrantes:

Poly Ferrero : voz y guitarra acústica

Carlos Carranza : voz y guitarra Telecaster

Rodrigo Carranza : contrabajo

Alejandro Sahab : violín

David Carranza : Batería

MATIAS MONTERO Y PATRICIA MANCINI ( TRIBUTO A JOHNNY CASH)

Johnny cash: cantante, compositor, músico, y actor estadounidense. Considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo xx. Considerado el Rey de la Música Country y un icono de ese género.

Banda conformada por Facundo Martinez en guitarra eléctrica, Javier Farias en Bajo, Rachel Love en teclados, Nico Florek en Bateria Y Ana Patricia Mancini y Matias Montero como June Carter y Johnny Cash ( musico, compositor, director y actor) y Patricia (lic en comunicación, escritora, cantante, actriz y coach vocal) son pareja, hacen obras musicales como el fantasma de la opera.

COYOTES ROCKABILLY, banda que estuvo es Las Flores el año pasado, tiene Influencias profundas en los Stray Cats, Elvis presley y demas musicos y bandas de los años 50, punk rock, country music, etc.

Integrantes:

Lider: jordan Corres, guitarrita, cantante.

FAR WEST haciendo TRIBUTO A CREEDENCE.

Creedence fue una banda estadounidense de rock, popular a fines de la década de 1960 y comienzos de los 70.

En la tarde del sábado muy bien interpretada por Far West principalmente por su afinación y prolijidad.

Integrantes de Far west:

cantante: andres cuerda

baterista: Daniel romano

guitarra: tomas calderon

bajo: Mario Eiroa

MOTORHOME ROLL BAND

Tambien los llaman los motorhome, banda de rock formada en 2014, en Santos Lugares, Bs As., Argentina.

Repertorio de clásicos del rock, vamos desde los stones, pasando por creedence, bb king, clapton, zeppelin

Integrantes:

Vane Catalano (Voz lider)

-Lola Batistella (Coros /Percusión)

-Ani Fiori (Saxo/Violín)

-Germán Casparrino (Guitarras)

-Nacho Marcos (Guitarras)

-Dani Acosta (Armónica/Guitarra)

-Tano Giacheta (Piano/Coros)

-Edu Monteamore (Bajo)

-Edu Gómez D’Elía (Batería)

CHERRY COLLINS

Son de San Nicolás de los Arroyos

Integrantes:

Alvaro Carignani – Batería

Santiago Viñas – Bajo

Leandro Squilache – Guitarra

Darío Gorosito – Voz y Guitarra

HOT PICKIN’ BROTHERS

Hot Pickin´ Brothers es una banda de Country Music argentina formada a mediados del 2004. Compuesta por seis integrantes quienes ejecutan instrumentos típicos del género (guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería y violín). El repertorio es new country, bluegrass, country-rock, Alan Jackson, Garth Brooks, Blake Shelton, Brooks & Dunn, Travis Tritt, Yoakam, Cash, y largos etcs.

Para el final, MACK STEVENS AND THE SONS OF SAM.

Mack Stevens es un artista de Texas, USA. Hijo de un padre adepto al country western y una madre fanática del rockabilly, creció escuchando esos dos géneros musicales que marcaron su vida para siempre.Mack, toca una selección de temas del genero country, folk y rockabilly

Empezó haciendo shows localmente, pero rápidamente su éxito le permitió grabar y presentarse alrededor de todo el mundo: Japón, Europa y Latinoamérica.

