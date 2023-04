La obra social de los petroleros promociona en Las Flores

Espacio publicitario

OSPE es la obra social de los petroleros que ha lanzado una campaña en el centro de la Pcia. de Bs. As. Si bien ya está instalada en nuestra ciudad, en “El Periodístico”, hablamos con Germán Vulcano Responsable Área Comercial Delegacion Tandil.

OSPE nace en 1996 luego de la privatización de YPF para los empleados que quedaron desamparados con respecto a la cobertura. La misión nuestra es satisfacer las necesidades de la salud y el bienestar de nuestros afiliados.” comenzaba diciendo Germán.

“Independientemente todas las obras sindicales y los prepagos se acogen a una ley del plan médico obligatorio, pueden ofrecerles un plan superador propio en pos de un pago adicional…normalmente cualquier obra social que garantice las prestaciones básicas, y servicios de alta complejidad en las ciudades de Bs. As. Tandil, Mar del Plata… nosotros vamos a ofrecer un proyecto que comenzamos en 2019 -se retrasó por la pandemia- Desde la delegación Tandil que abarca Rauch, Benito Juárez y otros partidos, en el transcurso de este mes estaremos iniciando la comercialización de la obra social que es una alternativa superadora que da la opción y que cuenta en la región con más 10 mil afiliados…” Sobre las condiciones para ser parte de OSPE como afiliado, dijo: “Las condiciones son estar enrolados dentro del sistema junto a aquellas personas en relación dependencia, un monotributista y un servicio doméstico, nos hemos encontrado que por ahí no tienen muchas opciones de tener una buena cobertura, en OSPE tenemos precios accesibles con respecto a Tandil, no es el mismo valor cápita de lo que se puede abonar en Las Flores por ejemplo, a mi entender va a ser un éxito porque nuestra cartilla es muy importante, ya tenemos convenio con el Hospital de Las Flores, Círculo médico y el instituto…” De como viene trabajando en la zona, dijo: “En Las Flores tenemos casi 200 afiliados, son trabajadores de las estaciones de servicio de la ruta, también estudios contables, empleados de ferrosur, la idea es cumplir y el respaldo es porque contamos con más de 400 mil afiliados con 45 delegaciones en todo el país, OSPE está entre las 5 obras sociales más importantes de la Argentina….” 2494 550374 es el celular para consultas.

ENTREVISTA A GERMAN VULCANO

