La ONG Madres del Dolor fue reconocida en Inglaterra por el trabajo en prevenir siniestros

Recién llegada de Inglaterra donde recibió el premio por el aporte a la seguridad vial en manos del príncipe Michael de Kent, Viviam Perrone titular de la institución, habló esta mañana en “El Periodístico” con Ernesto Varela. «Cuando recibimos la noticia de la distinción fue una mezcla de sentimientos, estoy en seguridad vial hace 20 años cuando sucedió lo de Kevin….Estar allá, entrar al Parlamento, ver que desde tan lejos reconocen nuestro trabajo es muy motivante, fue por un proyecto que hicimos de reducción de velocidad, la OMS hizo un informe sobre ese tema, eso puede salvar muchas vidas y hacen que las ciudades sean más vivibles y seguras. Nos pudimos reunir con otras ONGs para seguir aprendiendo…” Afirmaba. “Con el presidente de Luchemos por la Vida y la psicóloga estuvimos ahí recibiendo el reconocimiento, cuando llegó el príncipe fue muy especial, nos felicitó, nos dijo que en América Latina hay que seguir con esta lucha, compartir nuestras experiencias y nos dijo que esto están haciendo en Europa, ellos consideran las muertes viales como una pandemia. El representa a la FIA -Federación Interamericana de Automóviles-, ellos van a seguir ayudando a quienes trabajan por la Seguridad Vial….” Con respecto a la ley Emilia del vecino país, dijo: “En Chile no hace falta que uno atropelle a alguien para recibir una condena penal e ir preso, allá no hay alcohol cero, pero si en un control da positivo, se puede cumplir hasta cuatro meses en la cárcel y las penas y multas son altísimas, la gente ni piensa en ni tomar alcohol si van a conducir, acá pedimos alcohol cero al volante para que no se especule…“ “En nuestro país sería efectiva la Ley Emilia si realmente se cumpliera. Me gustaría que la gente tiene una pena por consumir alcohol, devuelva a la sociedad algo, y no decir estás detenido y punto, no sé, cocinar pan dulce para las fiestas, ayudar a un hospital o una ONG, pero como parece complicado lo que nos sirve es si vas a conducir, alcohol cero…..Cada uno sabrá si va a tomar o no, pero que vea cómo va a volver….” Sobre el comunicado llegado a la legislatura por COVIAR, dijo: “La Cámara Empresarial de la Industria Vitivinícola dice que van a vender menos alcohol, que se van a perder puestos de trabajo, nosotros le decimos que no va a ser así. Es muy importante que la industria siga creciendo pero pedimos que se organicen de otra manera cuando por ejemplo organizan viajes a las bodegas en Mendoza por ejemplo, se trata de dar soluciones a esto y que no haya lesionados…” Volviendo el tema de la mínima a 30 k/h en calles de la ciudad, expresó: “Nuestro objetivo inicial era llegar a tres ciudades, San Isidro, donde vivo yo, Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca porque ya teníamos una conexión con el intendente de dicha localidad, ellos ya tenían intenciones de reducir la velocidad, pero se fue ampliando a 30 ciudades, comprendieron que la reducción en 10 kilómetros reduce mucho la probabilidad de atropellar, y también se reduce los gases contaminantes, nos sorprendimos porque ahora nos llaman de diferentes lugares donde quieren aplicar esto…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A VIVIAM PERRONE

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram