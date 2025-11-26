La última chance

Juventud Deportiva juega esta noche desde las 21hs. de visitante ante el puntero Juventud Unida. Si gana puede clasificar a semifinales. Un empate o una derrota lo deja casi afuera del torneo porque en la última fecha del próximo domingo quedará libre sin jugar.

(Por Flavio Iacomini)

Los albiverdes se la jugarán esta noche en cancha de Juventud Unida cuando tengan enfrente al local, actual puntero del certamen oficial Clausura 2025.

El equipo dirigido por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, deberá pensar en el arco de enfrente desde el primer minuto, porque necesita sumar de a tres para tener chances de clasificación rumbo a las semifinales.

En cambio Juventud Unida, tendrá la posibilidad de jugar sin mayor presión que su rival debido a que el domingo pasado logró su clasificación al ganarle a Atlético Las Flores por 2 a 1.

El equipo que dirige técnicamente Adrián Caputo, con 19 puntos, lidera la tabla de posiciones y ya se aseguró un lugar dentro de los cuatro mejores del certamen a solo dos partidos del final de fase regular clasificatoria.

A Juventud Deportiva que está en el cuarto lugar con 13 puntos, un empate o una derrota en el partido de esta noche, lo deja casi al margen del torneo, porque si esto sucediera, dependerá y por demás de los resultados que obtengan sus rivales directos como lo son El Hollín (14), Barrio Traut (12) y El Taladro (11), todos con posibilidades de acceder a las semifinales y con dos encuentros cada uno por jugar.

