Lic. Cattorini sobre la Ley Bases: “Tiene que ser una herramienta para que haya más empleo”

Después de una maratónica campaña vía Remsal (Región Empresaria del Salado) a distintos legisladores a nivel nacional, dándole contenido al texto que difundían la asociación de ligas y cámaras de la región con el fin de palear el trabajo informal, luego de la sanción de la ley de bases que se implementará en la semana, el licenciado Carlos María Cattorini, dijo a FM ALPHA:

“Nos movimos mucho, en principio en Diputados se aprobó parcialmente la Ley de Bases, como considerar falta grave el bloque de una planta industrial, como se aplicó muchas veces en el gremio de camioneros y en lácteos, eso había quedado fuera de las modificaciones aceptadas por diputados, pedimos que se reinstale en el senado y fuera aprobada, otro tema como el periodo de prueba, que sea más amplio para las empresas, los aspecto relacionadas con condiciones de contratación de pequeñas y medianas empresas, las posibilidad de los monotributistas que se junten o contraten otros para hacer una determinada actividad en cantidad pequeña de personas, es una manera de bajar el costo laboral, acotar el riesgo y aumentar las chances de aquel que pretende aumentar la actividad…recién esta semana el ejecutivo está sacando esta ley, hasta que no esté hecho y como es el criterio, consultando a los sindicatos para que en lo posible, haya conocimiento de lo que brinda y genere entusiasmo, porque esto tiene que ser una herramienta para que haya más empleo, cuando eso esté terminado y bien instrumentando, recién vamos a poder hacer un trabajo de difusión y promoción de las nuevas formas de trabajo laboral…lo que se aprobó es un primer paso, es importante, es una avance significativo para facilitar las condiciones, pero por otro lado tambien, necesitamos que siga bajando la inflación, las tasa de interés y otras condiciones desde el punto de vista del mercado…En diciembre estábamos en una explosión de la economía e implosión de la demanda. No podemos pretender que todo esté resuelto en un lapso tan corto más reconociendo que se ha hecho un esfuerzo…” Sobre el factor confianza que se debe tener en un rumbo económico, dijo: “Hay un aspecto importante que es lo que la autoridad hace medianamente lo que dice, no diría totalmente, pero en un porcentaje, la confianza se gana con el tiempo y se pierde rápidamente, hay aspectos que se deben tener en cuenta y considerarse cuidadosamente, cuando se tiene una responsabilidad, todo juega, cuando hay coincidencia entre las palabras y los hechos ayuda mucho pero no lo es todo… Esta cuestión de un nombramiento de un juez de la corte, que el candidato es muy cuestionado, eso no contribuye a no generar confianza donde se percibe que hay un rumbo equivocado, hay que corregir, si no hay corrección luego de las advertencias que ha tenido da mala impresión…” Por otro lado dijo: “Tenemos el RIGI que evidentemente era algo muy importante para definir la realización de ciertas inversiones que estaban muy próximas a realizarse y una vez que contamos con ese régimen se pusieron de manifiesto unas cuantas alternativas, eso sólo no alcanza, se necesita en un futuro que sea más creíble, que la justicia tenga independencia, eso es fundamental. Eso tiene tambien un costo de posibilidad de generación de crecimiento y trabajo…” Sobre la actividad en la Liga del Comercio e Industria, dijo: “De la Exposición no hablamos mucho en detalle aún, estamos en aspecto de organización interna, el tema de la oficina de cobranza pasó a ser un lastre importante por la baja actualización de comisiones que paga Bapro o Provincia Net, a raíz de un gran trabajo de la Comisión, hoy a raíz del éxito del teléfono corporativo con más de 1.000 líneas –queremos llegar a las 2.000- se ha resuelto esa situación, se está en un contexto equilibrado y favorable, quietos no nos quedamos porque queremos cumplir con otros objetivos en otros servicios para los socios. Estamos ofreciendo un sistema de gestión on line que no permita la necesidad de contratar un controlador fiscal, eso tiene un coste de casi un millón de pesos, y para el comercio es mucho…Buscamos algo que, con un abono de menor valor, permita tener un acceso a un sistema que facture, de información y se puede acceder desde cualquier dispositivo. Dar datos de cómo gestionar stock, actualizar precios, etc. Es un sistema que estamos ofreciendo…El otro aspecto que estamos ofreciendo es compartir por las redes de la institución con asociados la publicidad de su comercio, eso tambien ha funcionado…Y terminar el salón, lo vamos a encarar en un período no muy largo… Pensamos que es relativamente factible porque hoy por hoy un salón para cualquier evento tiene un costo alto por lo que consideramos que es algo factible, la capacidad es para 120 personas sentadas. Hay una Re funcionalización del mismo, sobre eso vamos a seguir trabajando. La incorporación de nuevos miembros a la Comisión es otro anhelo. No somos muy optimistas, pero tenemos un panorama positivo de cara al futuro…” Remarcaba Cattorini.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CARLOS MARIA CATTORINI

