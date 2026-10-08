Liga de Fútbol: importante reunión donde se abordó la violencia en espacios deportivos

Se llevó a cabo días pasados en la sede de Avda. Sarmiento y Cisneros una reunión donde se trató la problemática del abordaje de la violencia en espacios deportivos y la necesidad de implementar espacios de comunicación con dirigentes, padres y otros actores. Todo se da en el contexto de la normativa local a través de la cual se adhiere a la Ley Provincial Nº 15.413 “que establece la prevención y erradicación de la violencia y discriminación ejercida contra las infancias en las actividades deportivas, entre otras, desarrolladas en las asociaciones civiles”. Se encontraban presentes: Lucila Melendez y Federica Urdaniz (Área Niñez y Adolescencia municipal), Cecilia Bugatti (concejal Bloque TxLF), Sebastián Pereyra (Área Deportes municipal) y los miembros de la Comisión Directiva: Sebastián Lizarraga (presidente), Lucas Loyza (vicepresidente), Hugo Nuñez (secretario), Claudia Gorosito (prosecretaria) y Luciana Plini (protesorera).

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