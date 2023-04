Llegó la Anfidraga para la limpieza del suelo de la laguna

La anfidraga -otro modelo- supo trabajar en el 2005 haciendo un trabajo de extracción, una limpieza importante de sedimentos que se usó para el rellenado del entorno al parque, quedando el espejo de agua en buenas condiciones para las competencias con los kayaks. Ayer observamos la presencia de la misma con dos profesionales que estarán en principio por 4 meses. Por este tema, conversamos con el Sec. de Obras públicas, Ricardo Lapadula.

“Entre la semana pasada y ayer llegó todo el equipamiento. Para su traslado se necesitaron tres viajes desde Hidráulica hacia la laguna, era algo muy esperado y gestionado por el intendente en el marco de una serie de anuncios de obras que el titular de Hidráulica había hecho algún tiempo atrás. Desde el lunes estaría trabajando de manera continua, son tres trabajos fundamentalmente, lo que es la pista de canotaje, la costanera, con trabajo de limpieza y profundización, terminar de dragar la isla de carpinchos para que sirva como refugio para los animales y vamos a empezar fortalecer el futuro balneario, el cerramiento, para comenzar con obras y reflotar ese proyecto…el convenio es por cuatro meses y después si hay una necesidad se renueva dicho convenio, este es el tercer convenio, una es con la retro oruga trabajando y otra es el convenio con una topadora para hacer trabajos en la laguna La Blanca… profundizar la limpieza ya que fue queja de los vecinos y es nuestra preocupación, la topadora llegaría la semana que viene y es algo difícil de conseguir, es una novedad importante también…” dijo.

Sobre el caudal que alimenta a nuestra laguna, dijo: “Cada desagüe va a la parte más baja de la ciudad, en este caso la laguna, todas las ciudades fueron construidas cerca por el suministro que le da a la población, para consumo, cocina, lavado. La ciudad de Las Flores fue hecha al lado de dos lagunas. Chascomús lo mismo, todas fueron buscando un curso de agua y todas las lluvias iban a parar a las lagunas…hay un montón de factores por lo que cambian, tengo fotos de la laguna con vegetación de juncos de hace un tiempo, hoy hay otras vegetaciones y se debe al cambio climático, y seguirá así, se va tropicalizando y se van corriendo las fronteras para la flora o la fauna, fíjate que el mosquito del dengue que antes no existía por esta zona, ahora va bajando del norte a sur. Son cosas que han ido cambiando. De acuerdo al cambio climático seguiremos viendo cambios, lo mismo con la fauna, vino el carpincho que comen raíces de los juncos, lo que intervine el hombre para bien o mal interviene en la flora y la fauna. Se va cambiando la tipología…” Por la población de los carpinchos, dijo: “La población de carpinchos se controla, no hay caza porque está controlado, hay un puesto de policía …cuando las crías se ponen aptan sexualmente se van yendo y queda un macho alfa en toda la colonia…” Estuve no hace mucho en El Palmar Entre Ríos y hacen un control ecológico… cuando la especie se sobrepasa hace una caza, por suerte no ha crecido demasiado aquí. Son dos o tres colonias importantes y nada más…” Cuando se le consultó si el criterio del parque es que sea una reserva natural el día de mañana, expresó: “Una parte es reserva natural, 26has, declarada por el Concejo Deliberante, en esa reserva no se pueden hacer modificaciones salvo una junta lo permita, podría sí agrandarse, determinados lugares no sean para construcción, no pasa como en Monte que quedó rodeada de población muy cerca, creo que debe ser un pulmón, hay que pensar a futuro, cuando quede rodeada de quintas, se debe preservar el aspecto que tiene ese pulmón…”

ENTREVISTA COMPLETA A RICARDO LAPADULA

