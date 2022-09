Locura por las figuritas del Mundial: florenses hacen cola para tenerlo

El furor por las figuritas del Mundial de Qatar 2022 no se detiene. Chicos y grandes siguen tras los pasos de los paquetes y es por eso que cuando empiezan a enterarse que algún kiosco o mayorista tiene en stock, no dudan en abalanzarse hacia el lugar. En nuestra ciudad el proveedor o «viajante», como lo llaman los comerciantes, volvió a dejar este jueves una ínfima parte de lo solicitado hace dos semanas. «Volvió a pasar lo mismo. Mucha gente se quedó sin su álbum y sin sus figuritas. Lo poco que llegó ya estaba reservado. Hasta dentro de quince días no habrá novedades mientras tanto seguimos anotando a quienes nos piden», afirmó Fabián Pérez, de un kiosco céntrico. En los últimos días, Nicolás Sallustro, gerente de marketing de Panini Argentina, afirmó que tanto las figuritas como el álbum pueden encontrarse en el país. Además, explicó que los kioscos siguen siendo su principal punto de venta. Pese a esto, se registran faltantes en todo el país.

