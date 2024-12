Los premiados de la exitosa convención de Tattoo en Las Flores

El pasado sábado y domingo se dio en las instalaciones del Club J. Deportiva la 1era convención de Tatto en Las Flores. La radio dialogó con su referente en nuestra ciudad “Ruda Melo” donde reflexionó sobre el evento.

“Conforme con el resultado, nunca se había hecho algo en Las Flores a este nivel, en la zona creo que hubo una en Olavarría y en Gral. Belgrano, Cañuelas, Bs. As. La Plata, la Costa, MDP, allá hay muchas convenciones, acá es la primera vez, en la zona no hicimos promoción pero sabemos que hay gente de Chascomús, Cañuelas, Tandil, San Telmo, Saladillo, Monte, etc. También pudimos invitar algunos artistas de nivel internacional que andan por el país y coordinamos. De Las Flores estuvieron: Martín Lerra, Damián Lovine, Nelson Crowley. Sponsors y otros amigos colaboraron con los premios. …El nivel es terrible y la gente nos decía…La gente acompañó mucho porque la intención era colaborar con un alimento no perecedero, nos ayudó una ONG (Villano Barbudo) que se lleva la mitad de lo que se donó y la otra mitad queda en Las Flores, también es importante el apoyo de las bandas locales, La Ruleman y ahora está tocando la Sombra del Gigante…”

Por la próxima fecha a realizarse, dijo: “Hablamos con la municipalidad y tuvimos la libertad de elegir la fecha y estimativamente sería el 12 de diciembre de 2025, estos eventos organizarlos lleva casi un año de preparación. De Las Flores estuvieron; , Acuma, Martín Suarez Lerra, Demian Ivione, Eric Buttiler, Nelson Crowley y Daniela Pardo, y para la premiación vino un jurado de La Plata…” Remarcaba Melo.

PREMIACIÓN

Categoría cómic anime

1er lugar Agustín Taraffo Lanus

2do lugar Cómic Anime

Luciano Bordenave (Chascomus)

Categoría Tradicional

1er lugar Luzbel Tattoo (González Catán)

Categoría tradicional 2º puesto

Pelo Tattoo

Categoría New School

1er puesto Daniela Pardo ( Las Flores)

2do puesto New School

Alexis Darck Poison (Bs As)

Categoría Neo tradicional

1er puesto Aron (Venezuela)

2do puesto

Yoni Larroque (La Plata)

Categoría Lettering

Ema Estrada (Olavarria)

Categoría Oriental

1er puesto Pin Tattoo (Rafael Castillo)

Categoría Oriental

2do puesto Marcos Kimo (Bs As)

Categoría Black and Grey

1er puesto Ali Balmes ( Bs As) y ganadora del mejor de la expo

2do puesto Black and Grey

Sofi Fernández (Lomas de Zamora)

Categoría Realismo

1er puesto Em Tattoo (Coronel Suarez)

Categoría realismo

2do puesto Ema Malek (la playa)

Categoría full color

1er puesto Kiki Mago (La Plata)

Categoría full color 2do puesto Marcos Tapia (La Plata)

Categoría estilo libre

1er puesto Andres Tattoo (Tigre)

1er puesto Ali Balmes (Bs As) La mejor de la expo.

Estilo libre

2do puesto Caio Varela(la plata)

