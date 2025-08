Los productores exigieron al ejecutivo un plan de arreglos de caminos porque es una contraprestación

En la mañana de hoy, concretamos una entrevista con el titular de la SRLF Hernán Carrillat. En la misma, se puso énfasis por la difícil situación que están pasando algunos productores que siguen anegados por la cantidad de agua y falta de alteo de caminos. También reflexionó sobre la baja en las retenciones anunciadas por el Pte. en Palermo y la presencia de los caballos criollos en la expo de septiembre.

“Contentos porque hasta ahora no llovió lo que se pronosticaba, se esperaban 50mm y con 9mm estamos contentos…Hubo una reunión entre el intendente, su gente y los productores, espero que haya servido, espero que sirva, lo bueno es haberse visto las caras y hablar de todo por los caminos, hubo respeto de todos lados, que sirva para que cuando se puedan arreglar los caminos, altearlos y realmente se haga como todos queremos…Está claro que este año no se van a arreglar los caminos, sí se planteó que tiene que haber una programación de arreglo de caminos, saber qué los caminos se van a arreglar este año y como sigue después, y los que precisamos, es que acá a dos años no cambie todo, sea quien sea el intendente, que se siga con el plan, no es cuestión de política, de que partidos sos, si haces o nos haces, es una contraprestación porque pagamos una tasa y que nos están cobrando junto con la guía que es lo mismo. Que se diga vamos a hacerlo y proyectarlo. Hoy por la lluvia desgraciadamente, vemos cuales son los caminos más hechos pelota…y decir vamos por ahí…” Por otro lado, y sobre la comisión armada en el HCD hace años, acotaba: “La Comisión de Caminos fue un título hermoso, pero no se hizo absolutamente nada, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Con la plata que estamos poniendo y la producción que sale de los campos, hablemos de cosas puntuales, porque para nosotros lo importante es cómo hacemos para que el productor llegue al campo, el trabajador llegue al campo, y sacar la cosecha y la ganadería como se debe…Hay que proyectar algo que sirva para los productores sin partidos políticos, mientras yo pueda salir y andar por los caminos, no nos importa quien esta como político…” Remarcaba.

Sobre el discurso pronunciado por el presidente en Palermo y la baja en las retenciones, dijo: “Milei dijo que mientras esté el, será permanente y se bajarán las retenciones…Pero tenemos que ir a la baja de 0 retenciones, no tienen que existir. No puede ser que te saquen por producir, mas todo lo demás, ya que saquen algo es un paso, el año pasado nos sirvió cuando bajaron la soja, ahora ya son permanentes, perfecto, la agricultura no ayuda con los precios, pero si levantan sería mejor…sobre el precio del dólar soy respetuoso, si empezamos a mover el dólar ya empieza a subir todo, todo el mundo aumenta porque tiene que aumentar, lo hacen por las dudas, prefiero que suban los cereales y que el dólar se mantenga lo que más pueda. Si llegan a mover los precios internacionales notaremos la diferencia y veremos las cosas distintas un poco. Quieras o no es una señal que lo anticiparon, lo cumplieron, algo es algo…” Decía.

Finalizando, destacó la presencia de los caballos Criollos a la expo de Las Flores, los mismo que obtuvieron premio en Palermo: “Vuelven los caballos criollos a la rural y es bárbaro, tenemos dos personas como Gastón Bastién y Nicolás Paz que están participando en exposiciones internacionales. Gastón estuvo el año pasado en Uruguay y Nicolás dentro de poco en Brasil. Sé que la comisión de jóvenes está organizando una charla con ellos para la expo…” Afirmaba Carrillat

