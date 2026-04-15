Mañana jueves se conocerán los rivales de zona de Ferro y El Taladro del Pre-Federal

La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana dio a conocer el listado de equipos que jugarán por la Subregión Sur. Tanto los ferroviarios como los “Verdes” esperan con ansiedad poder conocer con quienes se enfrentarán primero por el grupo clasificatorio.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Oeste de Dolores, Club Social y Deportivo Tordillo de Dolores, Club Unión Vecinal de Chascomús, Club Ferroviarios de Balcarce, Club Oro verde y Defensores de Del Carril de Saladillo, Club Social Nicanor Olivera y Club Ministerio de Necochea, Club Atlético General Villegas, Club Juventud Unida de General Madariaga, Defensores de Valeria del Mar, Juventud Unida, Argentinos y Alumni de 25 de Mayo, Racing de Bavio de la Liga de la Costa, Sporting de Punta Alta, Club Newbery y Parque de Los Deportes de Labarden de Maipú y los clubes de Las Flores Ferrocarril Roca y El Taladro, son los 20 equipos de la región sur que participarán de la edición 2026 del torneo Pre-Federal clasificatorio para el Federal de interior 2026-2027.

Mañana jueves 16 de abril, la Federación Bonaerense Pampeana, entidad organizadora de este campeonato avalado por el Consejo Federal de AFA, realizará el armado definitivo de la fase de grupos y también dará a conocer el fixture del torneo que comenzará el miércoles 6 de Mayo en cada localidad donde se juegue la fecha del debut.

Se presume que Ferro y El Taladro compartirán zona con equipos de cercanía geográfica, por lo que los equipos saladillenses y de 25 de Mayos serían los primeros rivales de los dos conjuntos florenses.

Este campeonato vinculado a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), otorgará a los dos finalistas la posibilidad de poder jugar el próximo torneo Federal del Interior, clasificatorio para el Federal A.

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