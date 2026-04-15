15 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – miércoles 15 de abril

2 minutos de lectura
35 minutos atrás Fm Alpha

PODA EN ARBOLADO PÚBLICO Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad la información a tener en cuenta a la hora de realizar tareas de poda de arbolado público, el cual comprende especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado (Ley Provincial Nº 12276)
Es importante tener en cuenta:
– Se poda solo cuando es necesario, para despejar tránsito, luminarias, cables, techos y fachadas.
– La poda realizada por particulares sin el asesoramiento y/o la correspondiente autorización, se encuentra prohibida.
– El podador deberá estar autorizado por el Municipio para realizar dicha tarea.
– Si el vecino considera que el árbol en la vereda necesita poda, deberá informarlo en la Subsecretaría de Espacio Público, explicando los motivos del reclamo, detallando la especie a inspeccionar y los datos del interesado, nombre, apellido, dirección y un teléfono de contacto.
Cualquier intervención que se realice sobre el árbol, sin previa autorización, puede ser penalizada.
Esta información se rige de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3047/18 (https://lasflores.gob.ar/boletinoficial/ordenanzas/) y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276 https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3mLIQ0.html
La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, por teléfono al 2241 – 470857 o a través del correo electrónico jardinbotanico@lasflores.gob.ar

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

11 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

35 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.