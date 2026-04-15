Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 15hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo Juventud Deportiva-El Hollín. A la misma hora pero en el CEF Nro. 6 se enfrentarán Atlético-Ferro. Finalmente, también a las 15hs. en cancha de Juventud Unida el local recibirá la visita de El Taladro. Libre estará Barrio Traut. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 13hs. con la tercera fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

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