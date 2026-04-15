15 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 15hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo Juventud Deportiva-El Hollín. A la misma hora pero en el CEF Nro. 6 se enfrentarán Atlético-Ferro. Finalmente, también a las 15hs. en cancha de Juventud Unida el local recibirá la visita de El Taladro. Libre estará Barrio Traut. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 13hs. con la tercera fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.