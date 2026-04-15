15 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Decenas de patinadoras florenses de distintas edades y categorías, acompañados por sus profesores y familiares, celebraron en la tarde del martes su día con una alegre «caravana» que partió desde Avda. San Martín y Avda. Sarmiento (obelisco) hasta la Pista de Patinaje «Jennifer Ledesma», ubicada en Avda. San Martín y Pellegrini. «Es un día para reconocer a quienes practican esta hermosa disciplina que une deporte, técnica y expresión artística», expresaron los organizadores. Una vez en el lugar, se agradeció a los concurrentes culminando con una gran mateada. ¡Felicidades!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la cuarta fecha

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.