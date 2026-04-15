Día del Patinador: gran participación en la caminata conmemorativa y recreativa

Decenas de patinadoras florenses de distintas edades y categorías, acompañados por sus profesores y familiares, celebraron en la tarde del martes su día con una alegre «caravana» que partió desde Avda. San Martín y Avda. Sarmiento (obelisco) hasta la Pista de Patinaje «Jennifer Ledesma», ubicada en Avda. San Martín y Pellegrini. «Es un día para reconocer a quienes practican esta hermosa disciplina que une deporte, técnica y expresión artística», expresaron los organizadores. Una vez en el lugar, se agradeció a los concurrentes culminando con una gran mateada. ¡Felicidades!.

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