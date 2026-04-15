15 de abril de 2026

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UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

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1 hora atrás Fm Alpha

Mediante una nota ingresada en las últimas horas por Mesa de Entrada, el gremio solicitó la apertura formal de paritarias para discutir un nuevo incremento salarial para los trabajadores municipales. «La difícil situación económica que atraviesa nuestro país y el sostenido incremento del costo de vida nos obliga a solicitar una recomposición salarial urgente para el mes en curso entendiendo que el salario municipal no puede ser variable de ajuste. Requerimos una respuesta inmediata», indica parte del texto.

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