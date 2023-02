Manos Solidarias y el cobijar a familiares de accidentados y enfermos

Después de la perdida de su esposo en un hecho vial en la Av. San Martín, Angela Duarte de Supatto nos abrió su domicilio para mostrarnos el humilde pero cálido departamento que tiene adyacente a su domicilio con dos ambientes, mas baño en el centro, con capacidad para 5 o mas personas y con todas cosas donadas, el mismo se encuentra en Sordeaux 282.

«La movida comenzó con un proyecto que fue madurando con el tiempo. Manos Solidarias arrancó en 2009, el espacio físico se puedo concretar en 2012…» dijo en el comienzo Ángela. «Todo lo que hay acá adentro es donado por vecinos, me refiero a ropa, muebles, camas, cocina. Así fuimos completando todo. El lugar está preparado para que puedan comer, cocinar, bañarse con agua caliente y dormir, la capacidad es para cinco personas, esto es para emergencia y no para quedarse…Hubo de todo, en una oportunidad tuve que llamar a un familiar de un accidentado porque se nos aparecieron de repente 11 parientes de un herido de Tapalqué. Si vemos que hay cosas que no van, se hablan. Manos Solidarias comencé yo al ir al hospital, no pretendo tener personería jurídica, esto es un lugar sin fines de lucro, donde hay muertos y heridos no podés formalizar, no se puede cobrar ni pedir nada a cambio en una situación de dolor…El lugar fue hecho por vecinos, el constructor Carlos Talab hizo la obra, el municipio estuvo con el techo, colaboraron con un ventilador, pero trato de no molestar al municipio, si parece bien y si no vemos la manera de conseguirlo, no hacemos bonos ni nada, lo hicimos una sola vez cuando tuvimos que estar un tiempo en el Centro Comunitario… «Lo más lindo es el agradecimiento de los familiares cuando se van, porque este servicio no se brinda en otras ciudades. No conozco gente que haga algo parecido, nos dicen que no pueden entender que no tengamos ayuda económica, quiero que en la ciudad se sepa que está «Manos Solidarias». Siempre me paran y me dicen si necesitamos ropa, tal vez medias y ropa interior, alguna frazadita para cuando llegue el frío, sábanas de una plaza, alguna fuente o cubiertos, a veces saco algo de mi casa para traerlo a este lugar. Nos sirven cosas que a veces la gente piensa en tirar, nos ha tocado gente que viene sin nada. Una vez me llamaron para algún subsidio, nos dijeron que no correspondía porque era para gente que no era de acá, y por no faltarle el respeto a la persona, no le dije nada, pero hace como 10 años, eran 150 pesos…. Finalizando, dijo: «A veces durante tres meses no pasa nada y luego en un mes hubo cuatro o cinco casos de familiares de accidentados. Lo más que estuvo fueron familiares que estuvieron casi un mes, pero la permanencia casi siempre es de un par de días hasta que al paciente le dan el alta…»

ENTREVISTA COMPLETA A ANGELA DUARTE DE SUPATTO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram