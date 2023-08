Mariangeles Basile secretaria de Desarrollo Humano y pre candidata a concejal por Unión por la Patria

En la mañana de El Periodístico, conversamos con la secretaria del área desarrollo humano y pre candidata a concejal en 2do lugar por el oficialismo.

“Abarcamos muchas direcciones y áreas. Esta es una secretaría con demanda constante ya que se trabaja con todas las necesidades en general…La política es una herramienta de transformación de realidades, uno lo toma como una responsabilidad muy grande. Es de lunes a lunes nuestra tarea, la hacemos con energía y responsabilidad por eso hay un equipo de trabajadoras sociales en cada centro de promoción comunitaria que está en cada punto cardinal de la ciudad donde aquellos vecinos que tienen alguna problemática propia de la vida misma puedan estar acompañados por el estado…” decía en el comienzo.

“Se abordan cuestiones diversas desde un bebé en jardín maternal, adolescentes con programa Envión o hasta algún adulto mayor, que quizá esta solo y necesita compañía. Tengo un equipo más chico de cuando ingresé porque hubo cambios, hay directores que presiden cada dirección, pero no tengo dirección de acción social pero lo resolvemos entre todos…Desde que asumí hubo cambios, veníamos de una pos pandemia con una reorganización desde lo social. Hoy tengo un equipo técnico administrativo que trabaja para transformar realidades, Atendiendo también instituciones, la semana pasada estuvimos con Cáritas, con los clubes de barrio, estamos todos involucrados…..No hay asistencia continua, no nos ha pasado eso de algún malentendido, trabajamos mucho en red con los teléfonos abiertos. Nosotros evaluamos si alguna ayuda corresponde o no, las ayudas son circunstanciales porque lo que más deseamos es que salgan adelante porque el trabajo dignifica. Así hemos generado mesas de prevención, mesas de género porque nos parece importante trabajar con políticas de prevención haciendo cosas que por ahí la gente no se entera porque la prevención hace eso, de atacar digamos un hecho concreto…” Sobre la articulación entre Desarrollo humano y la cartera de Producción, dijo: “Mucha gente que tiene proyectos o emprendimientos viene a Desarrollo y lo enviamos a Producción porque es donde ahí donde tienen que ir, hay una bolsa de trabajo se pueden dejar curriculums, trabajamos con una comunicación fluida y directa con todas las áreas…Nos interesa el tema de la capacitación y la educación. Hablamos mucho con las personas que van a vernos. Hay distintos tipos de políticas públicas que nacieron para paliar cuestiones económicas que se dieron en otro momento. Cada persona en su libre albedrío elige como continuar su vida o su futuro. A veces un proyecto o emprendimiento que por alguna cuestión no puede prosperar y hay una familia como estado no podemos mirar para otro lado…” sobre la campaña electoral PASO que se avecina, dijo:

“La campaña está muy bien, uno lo vive desde el día a día, de los que estamos no descuidamos nuestra tarea diaria. Personalmente me refuerza el hecho de salir a caminar y charlar con vecinos, ver cómo están más allá que atiendo gente todo el tiempo. Al salir me hace bien y fortalece el grupo de trabajo. Nuestra energía es muy activa. Siempre hay alguna cuestión de alguna persona con algún turno con médico, o hablamos como está el barrio, o algún turno en atención primaria en las salitas, papás de chicos del programa Envión. Todo lo que se puede plantear, algún arreglo edilicio lo anotamos, lo agendamos, se arma un expediente con responsabilidad, y si hay alguna posibilidad se ayuda por supuesto. No hemos pedido fondos extras al municipio, en eso venimos muy bien…” Ante la consulta desde que lugar le gusta más trabajar, si desde lo legislativo o como Sec. de desarrollo humano, dijo: “Me gusta todo lo que tenga que ver con poder ayudar a que Las Flores esté cada día mejor con esfuerzo, trabajo y dedicación…Estos últimos días será más que nada para seguir trabajando en la Secretaría para dar respuesta a cada inquietud…”

AUDIO ENTREVISTA COMPLETA A MARIANGELES BASILE

