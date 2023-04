Mario Elgue: “Te dicen que en el estado no se puede hacer nada, la gente descree en la política”

“Hay dos sentimientos encontrados cuando me hablan del IPAC…te dicen que en el estado no se puede hacer nada, la gente descree en la política…el sentimiento positivo es que se puede hacer, de la nada se hizo un instituto fuerte con gente que se capacitó y luego se desarmó, da para reflexionar para que el estado cambie y mejore la calidad de vida hay que involucrarse…” comenzaba diciendo el contador y autor del IPAC y ex Pte. del INAES.

Sobre las cooperativas en nuestra ciudad -textiles-, dijo: “Una cooperativa es una empresa de alguna manera, tiene que ser rentable igual, lo que sucede es que son cooperativas creadas sin ningún tipo de capacitación significativa. Sin consistencia ni formación doctrinaria ni técnica, la cúpula gana mucho más y usan esa figura porque las cooperativas no pagan impuestos a las ganancias ni ingresos brutos, no hay mucho control, es necesario que un organismo del estado lo haga, cómo se constata además de los papeles en orden. Las chicas si me escuchan tiene que saber que son dueñas de la cooperativa y tienen el derecho de ejercer su voluntad y discutir lo que está cobrando a cuenta del excedente, a cuenta del resultado final. Tiene un proceso de reeducación además de falta de control de los municipios…”

Sobre la situación de lo que sucede con algunas empresas locales, dijo : “Lo de Meraki no sé bien cómo fue, lo que pasó… lo que tengo entendido es que se compró una cooperativa, eso no se compra, se puede cambiar de asociados, si uno compra es ilegal. Pero más allá de la conducta de los empresarios hay un contexto macro desastroso además del rumbo político, hay un presidente que vive en las nubes, construyó un país que no existe. Hay algunos crecimientos parciales, pero hay un fenómeno que es la gente que está en blanco, registrada, es pobre y no llega a la canasta familiar, hay gente excluida y desplazada…. Hay un núcleo de gente que tiene poder adquisitivo, un 10 o 15 % que tiene espalda y recursos para irse de vacaciones, pero no hace al contexto del resto que es pobre. El peso a la gente le quema la mano y consume para que no se desvalorice…” remarcaba.

Sobre la pesificación de las reservas de Anses, expresó: “Massa vende los bonos en dólares a cambio de bonos en pesos, uno podría en el largo plazo …podría ganar pero somos un país de sorpresas…este es un gobierno improvisado que hace parches. Ahora se ha dado un dólar uno más alto, soja uno, soja 2, y ahora el soja 3, dólar a mayor precio para motivar la venta. Es venta anticipada que luego no tenés. El tiempo más duro van a faltar más dólares que ahora y no sé donde lo van a sacar, la sequía también pegó fuerte, el estado perderá cerca de 7 millones de dólares, se va a poner un dólar tipo economía regional y se está intentando no devaluar bruscamente….”

