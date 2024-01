Mario Massaccesi en FM ALPHA: «Soltar para ser feliz» fue la puerta al paraíso que no imaginaba.

El reconocido periodista y coach antológico habló este miércoles en “El Periodístico” con Ernesto Varela, sobre la presentación en el Teatro Español el próximo domingo 25 de febrero junto a la Psicóloga Patricia Daleiro, sobre su exitoso libro “Soltar para ser feliz”.

«El domingo 25 estaremos allá, estoy chocho porque la gente de Aphogard me dice que viene muy bien la venta de entradas. En todos los lugares donde vamos agotamos por eso aviso con tiempo, la van a pasar muy bien. Estoy feliz de ir a todos los pagos chicos del interior porque lo que produce dentro del teatro, soltar los miedos, soltar los abusos de todo tipo, económico, de poder o de confianza, soltar los hijos, también se van a reír porque la base de lo que dura la presentación es el humor, también se puede piantar un lagrimó…» Decía. Patricia, mi coprotagonista, cuenta como soltó una dura enfermedad, una pareja tóxica, etc. Lo mismo yo que soy un feliz solterón de la vida y que tuve que soltar muchas cosas también de mi infancia. La idea es poder contagiar esas herramientas que tenemos disponibles. Hacemos un trabajo de soltar con las manos. Y la idea no es exponer a nadie, que se vayan mejor de lo que llegaron, a la salida abrazamos, nos besamos, firmamos libros, nos sacamos fotos, somos los últimos en irnos del teatro…» Sobre los 3 libros editados, dijo: «El soltar fue la puerta de salida hacia un paraíso que no imaginamos, cuando dimos una charla en una cárcel de mujeres con Patricia, nos fuimos pensando cuánta gente está presa y está en la calle, presa de culpas, de vergüenza, de algo que nunca pudo decir… Una vez una señora de unos 70 años a la salida del teatro nos contó que estuvo 50 años con su marido sin contarle que de chica fue abusada por su padre…Ella tiene un silencio que le duele y no le puede decir a la gente con la que más confianza tiene. Es sacar de la vida de uno lo que nos hace daño. Lo que no soltamos, lo que tenemos retenido yo digo que primero el cuerpo susurra, luego da avisos, después grita. No esperemos que el cuerpo grite cuando es tarde. Ya es tiempo de perdonar, de confiar, muchas veces el silencio y el miedo no da la confianza suficiente que nos lleva a un lugar mejor y no peor, es mejorar nosotros. El ego, el querer tener razón, muchas veces no nos deja soltar. Cuánta energía se nos va cuando queremos tener razón. Cuántas parejas ya no se aman, no se respetan, no se cuidan y siguen juntas. No digo que hay que separarse, hace falta una conversación… Cuando lloramos pedimos perdón. Aún hoy cuando nuestros hijos van a rendir un examen les decimos que no se pongan nerviosos, yo digo “disfrutar de los miedos es porque estás vivo”, lo que estás haciendo te importa, disfrutá de lo que estás viviendo, lo que te está pasando. Los seres humanos somos una suma de complejidades maravillosas que cuando las desenredamos es grandioso…» Sobre el evento: «Imaginate lo que es en el teatro donde en una hora y media nos debatimos todo, el libro -Soltar para ser Felíz- es un tanque, va por la 9na. Edición y se sigue vendiendo. Hace 4 años que lo presentamos en gira permanente. Llevamos muchos podcast en Spotify con muchos capítulos y sigue traccionando. “Soltar” habla de lo que nos pasa a los argentinos hoy que estamos sobrecargados. Hasta nos aferramos a las cosas, como las copas de la abuela que ya no usamos pero las limpiamos, tenemos un gran ejercicio de apego pero no aprendimos a desapegarnos. Como soltar a nuestros muertos. Me pasó con una señora que falleció su pareja y le decía “yo me voy con él”. Hoy está de novia con un caballero que la viene a buscar, la lleva a cenar. No es que dejó de respetar a su ex marido y padre de sus hijos, lo despidió, lo sigue honrando pero tiene la posibilidad de disfrutar otro amor, no te fuiste nada, la estás pasando bomba. Eso es soltar…» Ante la dura reflexión que puede tener una madre a partir de la perdida de un hijo, expresó: «A una sobrina le mataron su hijo de 17 años, lo mató la policía en plena pandemia, no pudimos estar juntos para despedirlo. Hace poco me junté con ella, vino sola. Me dijo “ahora empieza mi tiempo”, me dijo “no voy a cargar a mi hijo con mi tristeza, con todas las cosas malas que me pasan. Mi hijo pagó demasiado con una muerte injusta para que yo tenga que cargar con tanta tristeza. No voy a seguir cargándole a mi hijo con cosas que me corresponden como mamá, tengo que honrar a mi hijo Blas . Eso me dejó mudo… Siempre pregunto cómo crees que tu hijo quiere verte, como una pasa de uva o como una frutilla fresca. Y la respuesta siempre es la misma, me dicen como una frutilla, entonces saben cuál es el camino, lo que sucede es que la cabeza nos dice muchas cosas, y hay veces que hay que desoír a la cabeza y escuchar a nuestro corazón. Ahí encontraremos la gratitud, la templanza y el camino del aprendizaje…» Remarcaba el Coach en el final que estará el próximo 25 de febrero en el teatro Español de nuestra ciudad. Entradas en venta en Amadeo Café o comunicándose al cel 11-32664367