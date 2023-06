Marita Brahin Pta. de Lalcec y las campañas de prevención

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con la dirigente de Lalcec Las Flores, tema, las campañas de concientización al culminar la del cáncer de próstata.

“Nos convoca la campaña de concientización del Cáncer de Próstata. Va a ser un año productivo desde que se concretó la nueva sede de la Casa de la Salud, nunca dejamos de tener actividades pero al tener una sede nos fortalece aún más por supuesto…comenzamos la campaña haciendo charlas previas en lugares como Hidráulica, Corralón Municipal, Cooperativa Eléctrica, donde se emplea mayor cantidad de hombres, con el acompañamiento de tres bioquímicos que desinteresadamente accedieron a hacer los análisis preventivos de antígeno, convocamos a varones que se inscriban para esos análisis y entregándoles resultados….la verdad que recibimos mucha gente, fue una campaña de acción muy productiva…a partir de 40 años se puede hacer el PSA (sigla en inglés), si tenés antecedentes familiares, esto fue más simple, fue magnífico porque con una simple muestra de sangre se realizaba el estudio, siempre se hicieron campañas de difusión, pero esta campaña con análisis preventivo nunca se había hecho….” Decía Marita. “Lo que hacía el bioquímico era entregar el resultado y si había uno con los parámetros que no eran normales, se hacía otro análisis y directamente al médico sin mediar más trámites…hay que seguir trabajando con la prevención, nosotros caminamos el calendario del año con todos los cánceres y la prevención es todo en el tratamiento de esta dura enfermedad…nosotros pertenecemos a la Quinta Región con Mar del Plata, Dolores, etc, el 22 asistiremos a una convención regional, las reuniones son siempre productivas, no se trata de comparar ni copiar, si no traer lo que sirve, en el caso de PSA lo trajimos de la Convención Nacional y fue muy productivo…” Sobre ser madrinas de otras ciudades donde no existe Lalcec, dijo: “nosotros tenemos nuestra madrina que es Rauch, pero no hemos accionado en ese aspecto, se ser padrinos, Lobos por ejemplo no tienen Lalcec, pasa que armar una Asociación no es lo mismo que hace 20 años, esto se mantiene en el tiempo con gente nueva, este fin de año se sumaron personas muy valiosas para el grupo, si bien somos 20 mujeres hay quienes colaboran pero no están siempre activas, hay que permanecer en el tiempo y no es fácil….la renovación de los cargos es a fin de año, somos casi siempre los mismos, yo he pasado por todos los cargos y hace siete años estoy, es circunstancial porque acá no hay autoridad, todas tenemos nuestras tareas definidas, pero nadie decide por sí sólo, el grupo se maneja siempre en equipo, como debe ser…” Expresaba.

ENTREVISTA COMPLETA A MARITA BRAHIN

Imagen de portada ilustrativa

