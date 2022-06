Marta Scaroni: Disciplina-resultados y el sueño de un velódromo

Cuando se habla de la preparación física y psicológica de un ser humano, y entendiendo que el comportamiento no es matemático, en el caso de Marta parece que la lógica funciona al punto del ejemplo…En Damas C ya es referencia…dos títulos nacionales, y excelentes resultados zonales indican que está haciendo las cosas bien, detrás de un impulso particular como nos contó una vez en Río Pinto..!

“No me esperaba el triunfo pero se dio, (Rosas) La verdad que sí, todo dedicación, ganas, esfuerzo y constancia. El balance del último año fue muy exitoso. Ahora participaré el 26 de junio en Gardey (Tandil) de la Vuelta de los Bosques. Es en pareja de manera que correré junto con Roberto (Benavídez) (su esposo). Es una competencia contrarreloj. Luego llegará el momento de una pretemporada en julio y parte de agosto. Y estamos con ganas de participar en noviembre en Mendoza del campeonato argentino de pista. Es algo nuevo para mí por lo que debo entrenar mucho, es todo nuevo, contar con una bicicleta de pista que ya la tengo porque me la prestaron y también correr en un velódromo. Para adaptarse a la nueva mecánica se necesita un tiempo, es otro rodado totalmente diferente a lo rural. La idea es ir a Mar del Plata a practicar en el velódromo. Es primicia te podría decir a modo de adelanto”. Remarcaba.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram