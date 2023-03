Martina Colman: Si tomamos conciencia podemos bajar un 38 % el efecto invernadero

Martina es nacida en Buenos Aires, pero en su niñez se trasladó a nuestra ciudad y se siente florense. Después de pasar por la escuela normal, secundario en la Dante, llega a la universidad y participar por 3 becas internacionales de las cuales logra obtener las 3, aunque eligió Cambridge donde se gradúa en “maestría en ingeniería para desarrollo sustentable.” Luego colabora co-funda una empresa creando un software para municipios y empresas. En su paso por “El Periodístico” con Ernesto Varela nos cuenta:

“La gente se queja hoy por el calor, pero, aunque parezca poco creíble este va a ser el verano más “frío” digamos porque la temperatura va a seguir aumentando si no hacemos algo. Tendremos los inviernos más fríos y veranos más calientes…” comenzaba diciendo.

“Siempre me gustaron materias como Matemática, Física y Química. Cuando egresé del secundario me decidí por la Universidad en Ingeniería Química que me encantaba porque era algo práctico. Me gusta hacer cosas por el medio ambiente y así comencé. En 2015 trabajé como investigadora en CONICET e investigaba temas como biodiesel, etanol. En 2018 trabajaba en sector privado y vi cosas que no me gustaban como la manera en que se desechaba y el consecuente maltrato del medioambiente. Luego me otorgaron una beca en Inglaterra. Apliqué a tres universidades, elegí la universidad de Cambridge que es de las mejores del mundo. Me recibo en 2019 como ingeniera en desarrollo sustentable y estoy radicada en Inglaterra, hice una tesis sobre vías de desarrollo y análisis de agua, Europa está muy metido en el cambio climático, una empresa buscaba ayuda para manejar los gases de efecto invernadora, en septiembre empecé a trabajar en un microemprendimiento, es buscar cómo podemos solucionar a las municipalidades, empresas, para disminuir los gases de efecto invernadero. Investigué, hablamos con gente para encontrar la solución para reducir los gases de efecto invernadero, en 2022 lanzamos comercialmente el software que desarrollamos para que se tomen datos, se carguen en el programa para que luego tener un resultado inclusive de como bajar ese efecto invernadero que provoca la empresa o municipio. Es decir, se transforman y armar después un plan de reducción…” Por otro lado la profesional acotaba sobre la capa de ozono: “Todo lo que se hizo por la capa de ozono fue un éxito mundial, las naciones pudieron juntarse y llegar a una solución, espero que en los próximos años pase lo mismo con el efecto invernadero, los países desarrollados son los que más emiten, los países en sub desarrollo como India o Banglaseh, países en vías de desarrollo, va a ser afectados por la ubicación geográfica. El tema es trabajar ahora para que no aumente y que los cambios sean irreversibles…” Ante la consulta de porque nos cuesta tanto a los países en vías de desarrollo cambiar la conducta, dijo: “A veces cuesta mucho ver las consecuencias, es como el cuerpo humano, cuando aumenta la temperatura de un grado en tu cuerpo no es mucho, pero te sentís mal, es mucho también para el planeta, la gente no se da cuenta que lo va afectar, la acción que uno toma como individuo a la larga va a generar un cambio… Qué es lo que comemos, cómo reciclamos. Uno dice qué emite Argentina emite en comparación a otros países, emitimos menos que el 1 por ciento de las emisiones globales. En mi Universidad decidieron no comprar más carne porque afecta el medio ambiente, el EI es por el metano que se produce. Hay que empezar a pensar en cambiar la forma en que pensamos para que el impacto ambiental nos va a afectar porque somos parte de un mundo globalizado. Plantear que Argentina no dependa de la ganadería es extraño y no debería ser tanto así, se puede usar la biomasa, los residuos, es ponerse en frente de lo que es innovación. Hay que ser amigable con el medioambiente.” Por otro lado, dijo: “Hicimos el software para 38 países y queremos ver cómo funciona en Latinoamérica. Estamos traduciéndolo al español. Es sin cargo para personas, para empresas y municipios tiene un valor accesible, no queremos que el costo sea una barrera para experimenta, las ganancias se reinvierten en cosas como plantación de árboles. Las emisiones de gas están en aumento, si no hacemos algo, la temperatura va a seguir aumentando y va a haber más desastres naturales…! Remarcó.

ENTREVISTA COMPLETA A MARTINA COLMAN

